Atalanta-Milan, brutte notizie per Pioli: arrivano direttamente da Bergamo

Arriva una brutta notizia per il Milan di Stefano Pioli in vista del match di campionato contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Il Milan di mister Stefano Pioli sta elaborando gli ultimi dettagli tecnico tattici prima di immergersi nella trasferta di Bergamo per la sfida di campionato contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La squadra rossonera, attualmente terza, sarà chiamata in causa sul manto erboso dello Gewiss Stadium domani alle ore 18:00 per la 15esima giornata di Serie A. Dopo la convincente vittoria ottenuta in casa contro il Frosinone, la formazione allenata da mister Stefano Pioli andrà a caccia del secondo successo di fila per mantenersi salda nella zona Champions League.

Sarà una gara da prendere con le pinze per il Milan di mister Stefano Pioli. Domani, i rossoneri troveranno un Atalanta alla ricerca ossessiva di una vittoria che manca dal 9 novembre, in occasione della sfida di Europa League contro lo Strum Graz. Mentre in campionato, la Dea non vince dal 30 ottobre contro l’Empoli. L’ultima affermazione casalinga, invece, risale addirittura al 22 ottobre in occasione della sfida con il Genoa. Non a caso, la formazione di Gasperini, ottava in classifica, è reduce da un momento tutt’altro che positivo e le due sconfitte di fila contro Napoli e Torino lo confermano.

Anche in occasione della sfida contro la Dea, la squadra rossonera dovrà fare a meno di una serie di giocatori fondamentali nelle idee tencico tattiche dell’allenatore. Infatti, il Milan dovrà nuovamente fare a meno di giocatori come Sportiello, Kjaer, Thiaw, Kalulu, Rafael Leao, Okafor e Pellegrino. Mentre mister Stefano Pioli deve continuare a fare di necessità virtù, per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini quest’oggi è arrivato una buona notizia, legata al recupero di un pilastro portante della propria difesa.

Gasperini recupera un big della difesa

Per la sfida di domani, Gian Piero Gasperini potrà contare su un elemento fondamentale per la difesa nerazzurra. Nel corso dell’ultimo allenamento, svolto come di consueto presso il centro sportivo di Zingonia, Berat Djimsiti ha lasciato segnali positivi durante la rifinitura, alimentando l’ottimismo per il suo rientro in vista del cruciale scontro con il Milan. Il difensore nerazzurro sembra aver debellato i problemi muscolari.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, filtrano note di cauto ottimismo riguardo al possibile impiego del difensore albanese per questa importante sfida di campionato. Questa eventualità sarebbe un sollievo per la Dea, attualmente alle prese con una serie di infortuni nel reparto difensivo.

L’Atalanta dovrà affrontare il match di domani con assenze pesanti. Gasperini non potrà contare sull’apporto di giocatori chiave come Palomino, Toloi, Toure e Scamacca. Questa situazione ha reso ancor più cruciale il possibile rientro di Djimsiti, il quale potrebbe portare un contributo significativo al reparto arretrato della squadra di Gasperini.

L’attesa è quindi per l’ufficialità del rientro di Djimsiti, che potrebbe rappresentare una spinta importante per l’Atalanta in vista dello scontro col Milan. Match di vertice che si preannuncia carico di tensione e determinante per le ambizioni Champions di entrambe le squadre.