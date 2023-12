Atalanta-Milan, che tegola per Gasperini: lungo stop per un top

Brutta notizia per Gian Piero Gasperini che dovrà fare a meno di un titolarissimo in vista del Milan.

In casa Atalanta la situazione sembra mettersi male perchè ora Gasperini, per Sabato 9/12, non avrà a disposizione un suo titolare. La stagione dell’Atalanta è chiaramente sotto tono rispetto alle ultime stagioni. Attualmente sul bordo tra dell’Europa nella prossima gara di Serie A ci sarà il Milan.

Milan che viene da un periodo di chiaro scuro. Stefano Pioli sembra essere ancora salvo sulla panchina rossonera e la buona prestazione offerta in casa ieri sera contro il Frosinone da un boost di confidenza ai rossoneri per preparare al meglio le gare di Bergamo e Newcastle, qui passerà infatti il futuro di Stefano Pioli. Ora per il Gasp però c’è da fronteggiare un’assenza che pesa e si tratta di Gianluca Scamacca. La notizia è di poco fa e l’infortunio non è dei più semplici da affrontare.

Atalanta-Milan, Scamacca sarà ai box

Il Milan avrà meno insidie dall’Atalanta senza Scamacca? La notizia sul suo infortunio.

L’Atalanta vuole centrare l’obiettivo Europa per la stagione 2024/25 e oltre alle big ci saranno da fronteggiare però anche squadre come Bologna e Fiorentina che stanno rendendo a livelli elevati rispetto ai soliti standard dei due club. Quindi un obiettivo che ora sembra più difficile ma sempre alla portata di una squadra come quella allenata da Gasperini.

Per ora però alla vigilia di Torino Atalanta, c’è una brutta notizia per il club bergamasco. Riguarda il proprio centravanti e infatti Gianluca Scamacca, 5 gol all’attivo ad ora, secondo Sky Sport avrebbe riportato una lesione alla giunzione mio-tendinea del muscolo adduttore della coscia sinistra. Un infortunio non semplice da affrontare che richiede sicuramente diverse settimane di stop e Gasperini dovrà fare a meno del suo attaccante già utilizzato dieci volte in campionato e quattro in Europa League per un totale di 697′ giocati fino ad ora.

Sarà uno stop lungo quindi per il centravanti italiano che rivedrà il campo sicuramente nel 2024 e salterà, tra le altre, l’importante match di Sabato prossimo, 9/12, ovvero Atalanta-Milan. Si aspettano dunque gli esiti ufficiali riguardo anche alle tempistiche per il suo recupero e quanto tempo rimarrà ai box augurando una pronta guarigione al bomber azzurro.

Gasp che quindi ora sarà privato di un vero bomber di razza in attacco e dovrà quindi optare per altre scelte come ad esempio l’attacco a due con Lookman e De Ketelaere.