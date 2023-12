Atalanta-Milan, esplode la polemica: arriva la sentenza social

Scoppia la polemica in occasione del match Atalanta-Milan. I tifosi bergamaschi sono furioso con l’arbitro.

C’è un un nuovo episodio controverso che ha accesso gli animi dei tifosi della Serie A, in particolar modo dei supporter dell’Atalanta. I tifosi del club bergamasco sono furibondi dopo l’episodio avvenuto nel corso del match casalingo contro il Milan. La reazione dei tifosi della Dea si è fatta sentire sui social media, dove a finire nel mirino dei tifosi nerazzurri è stato il direttore di gara Federico La Penna.

L’arbitro designato per la gara tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Milan di Stefano Pioli, si è reso protagonista in occasione di un episodio che ha scatenato la rabbia dei tifosi nerazzurri presenti tra gli spalti del Gewiss Stadium, innescando una serie di commenti negativi sui social media da parte dei supporter bergamaschi. La decisione assunta dall’arbitro Federico La Penna, a margine della prima frazione di gioco, ha fatto storcere il naso a mister Gian Piero Gasperini. L’episodio controverso ha scatenato l’ira dell’ambiente Atalanta.

Atalanta furiosa con La Penna

La polemica ha preso vita in seguito a un episodio discutibile verificatosi nel primo tempo della partita casalinga dell’Atalanta contro il Milan. I sostenitori della Dea si sono scagliati con rabbia contro l’arbitro Federico La Penna per un fallo di Musah su Lookman, da cui è poi nato il gol del pari messo a segno da Giroud sugli sviluppi di un corner.

Questo episodio ha dato vita ad una serie di polemiche sui social media. La decisione dell’arbitro Federico La Penna di non interrompere il gioco ha sollevato un vespaio di discussioni e proteste sui social media, soprattutto da parte dei tifosi atalantini.

A provare a fare chiarezza sull’episodio controverso è stato Luca Marelli. L’ex arbitro a Dazn si è mostrato chiaro sul contatto tra Musah e Lookam: “Ci siamo come dinamica. Da questa azione nasce calcio d’angolo, La Penna non fischia e secondo me un fallo c’era e andava fischiato un calcio di punizione per l’Atalanta”.

L’indignazione dei sostenitori bergamaschi ha trovato voce sui social media, dove hanno espresso la loro frustrazione e rabbia per quanto accaduto in campo. L’episodio controverso ha alimentato la discussione sull’arbitraggio di Atalanta-Milan, sollevando domande sulla coerenza e la soggettività delle decisioni arbitrali che possono incidere sul risultato finale. Questa ennesima controversia riaccende il dibattito sulla validità degli arbitri nel campionato di Serie A.