Atalanta-Milan, Giroud vuole sfatare il tabù: gli orobici sono una maledizione

Giroud è l’uomo delle grandi occasioni, ma con la maglia del Milan deve ancora sfatare la maledizione Atalanta.

In casa Milan è un momento topico della stagione quello che stiamo vivendo. I rossoneri dopo la bella vittoria contro il Frosinone, sabato alle 18 scenderanno in campo a Bergamo per un match di fondamentale importanza contro l’Atalanta.

La banda di Gasperini non sta attraversando un momento chissà quanto bello, ma resta temibilissima. Soprattutto fra le mura amiche. Servirà il miglior Milan e – anche – un Olivier Giroud ispirato. Il centravanti francese deve anche sfatare un tabù.

Atalanta, tabù da sfatare per Giroud: il dato

Dopo due giornate di squalifica, conseguenti all’espulsione rimediata nella sfida contro il Lecce, Olivier Giroud sabato tornerà in campo nella sfida che vedrà il Milan opposto all’Atalanta in campionato.

Match importantissimo per i rossoneri di Pioli, che dovranno confermare quanto di buono fatto vedere sabato scorso al cospetto del Frosinone. Per il centravanti francese, una sfida nella sfida: Giroud ha bucato la porta di tutte le big del nostro campionato (Juve, Inter, Napoli e Roma) tranne l’Atalanta. Un tabù che i tifosi rossoneri sperano venga sfatato già sabato.