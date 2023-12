Atalanta-Milan, le probabili: Pioli stravolge la difesa

In vista della sfida contro l’Atalanta, il tecnico rossonero sta studiando le mosse per fronteggiare la squadra di Gasperini.

Il Milan di Stefano Pioli affronterà l’Atalanta di Giampiero Gasperini nella giornata di sabato 9 dicembre, alle ore 18:00, presso il Gewiss Stadium: i rossoneri vengono da due vittorie consecutive in Campionato, mentre i bergamaschi stanno affrontando un periodo di crisi, nonostante i 20 punti totalizzati fino a qui in Serie A.

Contro l’Atalanta sarà una sfida importante, come lo sarà quella di mercoledì prossimo contro il Newcastle, l’ultima del girone di Champions: per i rossoneri c’è ancora una piccola speranza per accedere agli ottavi, oppure provare a continuare il cammino europeo in Europa League.

Atalanta-Milan, emergenza infortuni: la formazione di Pioli

Stefano Pioli deve ancora far fronte ai numerosi infortuni che continuano a colpire la squadra rossonera: per non rischiare ulteriori ricadute, il tecnico rossonero ha deciso di lasciare a Milanello Leao, e prepararlo al meglio per la sfida di Champions. Stessa sorte anche per il difensore danese Kjaer, rientrato anche lui da un infortunio.

L’emergenza colpisce soprattutto il reparto difensivo della formazione rossonera, con Pioli che dovrà adattare dei giocatori per coprire i buchi: a far coppia con Tomori sarà Theo Hernandez, con Florenzi che prenderà il suo posto sulla fascia sinistra, mentre Calabria rimarrà sulla corsia di destra.

Centrocampo a tre con Musah, Reijnders e Loftus-Cheek; in attacco torna Giroud dopo le due giornate di squalifiche, con Pulisic sulla sinistra e Chukwueze sulla destra. Quest’ultimo al momento è favorito su Luka Romero, con l’argentino che può subentrare a partita in corso.