Atalanta-Milan speciale per De Ketelaere? Il commento in diretta del belga

Al termine di Atalanta-Milan l’ex di turno, Charles De Ketelaere, ha parlato del suo addio ai rossoneri e della partita di Bergamo.

Il Milan non riesce ad uscire da un momento complicatissimo. I rossoneri cadono al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, brava a crederci fino all’ultimo istante. Il golazo di Muriel sentenzia il Milan nel finale, dopo che i rossoneri erano riusciti a trovare il gol del pareggio quasi in extremis con Jovic. Nel post gara sono arrivate le parole di Charles De Ketelaere, ex rossonero.

Atalanta-Milan, parla De Ketelaere

Al termine di Atalanta-Milan Charles De Ketelaere, ex Diavolo, ha parlato ai microfoni di DAZN, dando il proprio parere sulla sconfitta del Diavolo. Sconfitta pesante, dopo due vittorie consecutive, che allontana il Milan dalla vetta della classifica, abitata dal duo Inter-Juventus.

Nel post partita il belga è partito dal gol sbagliato:

“Il gol devo segnarlo. Devo migliorare sotto porta”.

Dopodiché De Ketelaere ha parlato del momento che sta vivendo:

“Mi sento bene e provo a fare delle buone prestazioni. Devo pensare alla prossima partita e giocare per la squadra”.

Il centrocampista dell’Atalanta ha poi raccontato il rapporto con Lookman:

“Giochiamo insieme e abbiamo un buon rapporto. Dopo il gol sbagliato mi ha tirato su e dopo l’assist è stato un bene per la squadra e per noi due”.

Il belga ha poi dato uno sguardo anche tattico sulla partita del Gewiss Stadium:

“Per me il secondo tempo è stato migliore. Sono riuscito a prendere più fiducia, mi sentivo bene. Tutta la squadra ha fatto un grande secondo tempo”.

Dopodiché De Ketelaere ha parlato del rapporto con il Milan e di cosa non ha funzionato in rossonero:

“Tante cose non hanno funzionato, anche da parte mia. Qua gioco e mi sento bene, però ci sono tante cose. È sempre diverso giocare contro una ex, ma giochiamo sempre per i 3 punti”.

Nel finale il centrocampista ha detto la sua su una possibile corsa per la Champions League:

“Dopo alcune partite brutte abbiamo trovate fiducia. Dobbiamo vedere partita per partita per dire qualcosa sulla classifica”.

Queste le sensazioni di Charles De Ketelaere al termine di Atalanta-Milan.