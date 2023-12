Attenzione Milan, arriva la svolta sulla Superlega: cambia tutto

Il calcio mondiale questa mattina ha vissuto una svolta storica: l’esito della sentenza.

Svolta epocale per il calcio mondiale. Questa mattina, la corte di Giustizia Europea ha messo fine al monopolio sul calcio della Fifa e della UEFA.

Pochi minuti fa, infatti, è stato emanato questo comunicato: “Abuso di potere dominante da parte della UEFA e della FIFA. Non ci sarà nessuna sanzione per i club che parteciperanno a manifestazioni alternative“. Queste sono dichiarazioni molto pesanti che, inevitabilmente, potrebbero stravolgere l’esito di questo sport per i prossimi anni.

La Superlega ora può nascere: adesso cosa cambia?

La UEFA ha perso la sua battaglia. D’ora in poi, infatti, sarà possibile creare competizioni alternative a quelle a cui tutti i tifosi sono stati abituati fino ad ora.

Questa sentenza si prospetta come una delle più impattanti della storia del calcio mondiale. A questo livello, forse, possiamo paragonare la sentenza BOSMAN (emanata nel 1995), che permise ai giocatori di firmare per altre squadre a parametro zero.