Baresi: “Non dobbiamo sottovalutare il Rennes”, poi sull’eliminazione dalla Champions

Il Milan trova il Rennes per gli spareggi di Europa League: il commento di Baresi sulla squadra francese e sull’eliminazione dalla Champions.

Questa mattina la delegazione del Milan è volata a Nyon per seguire i sorteggi di Europa League. I rossoneri dovranno affrontare gli spareggi per accedere alla fase degli ottavi a girone e proseguire il percorso europeo.

Queste le possibili avversarie per la squadra di Pioli che dovrà affrontare uno dei club arrivati secondi nei gironi della manifestazione: Sparta Praga, Marsiglia, Rennes, Qarabag, Sporting, Tolosa e Friburgo.

Ad esclusione della Roma che, seppur arrivata seconda nel Gruppo G non potrà affrontare un’altra italiana in questa fase della competizione. Come decretato gli ottavi prenderanno forma tra il 15/22 di febbraio per l’andata e 7/14 marzo per il ritorno, mentre i quarti saranno tra il 11 e 18 aprile.

Il comment0 sul sorteggio e sull’eliminazione dalla Champions

Poi le semifinali il 2 e il 9 maggio, infine la finale a Dublino, in Irlanda, il 22 maggio. Il Milan, intanto, secondo sorteggi ha trovato il Rennes per una sfida affascinante contro una delle più temibili tra le seconde arrivate nei gironi di Europa League.

A seguire gli accoppiamenti per i rossoneri vice presidente Franco Baresi che in seguito ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando il sorteggio con la squadra francese. Di seguito quanto riportato dalla redazione:

“Sappiamo che non dobbiamo sottovalutare nessuno, il Milan deve pensare in grande ed essere ambizioso. Le squadre francesi vanno prese con le pinze, sono particolari. Il Milan deve pensare a vincere e dobbiamo prenderla nel migliore dei modi, pensando in grande. Avremo il tempo, l’importante sarà recuperare i giocatori e avere la rosa completa per gestire tutti gli impegni”.

Contro il Monza?

“Abbiamo fatto una bella partita contro un Monza forte. Ci siamo mossi bene e abbiamo giocato in velocità, quando riusciamo a far questo creiamo problemi a tutti”.

Sulla scelta tra campionato ed Europa League:

“No, non si deve scegliere. Il Milan deve giocare ogni competizione al meglio, anche la Coppa Italia. Dobbiamo centrare la qualificazione in Champions e guardare avanti senza perdere punti. La classifica si può migliorare, quando recupereremo tutti la rosa sarà competitiva per tutti gli impegni”.

Poi il vicepresidente rossonero torna sull’esordio emozionante di Simic, difensore della Primavera che ha giocato per la prima volta a San Siro nell’ultima di campionato:

Riguardo l’esordio di Simic:

“È bello vedere un giovane cresciuto da noi esordire e fare anche gol. Fa bene all’ambiente e al nostro calcio. Il Milan è attento quando qualche giovane è interessante ed è possibile lanciarlo. Sono felice per Simic, l’altra volta c’è stato Camarda. Sono belle favole e ritorno indietro quando è successo a me. Penso alla sua famiglia e alla commozione”.

Infine Baresi non manca di commentare con amarezza l’eliminazione dalla Champions League:

Aspettative sulla Champions?