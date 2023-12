Bennacer: “Ibra una leggenda del Milan”, poi l’elogio a Camarda

Il centrocampista algerino si è concesso in una recente intervista e ha parlato anche del suo ritorno in campo dopo l’infortunio.

Da molti mesi ai tifosi del Milan manca vedere in mezzo al campo Ismael Bennacer. Il centrocampista ex Empoli si è infortunato gravemente nella scorsa stagione e ancora oggi deve fare il suo esordio in campo nella nuova stagione. In un momento di difficoltà come questo per la formazione di Stefano Pioli, avere un giocatore come Bennacer in mezzo al campo potrebbe fare la differenza.

Bennacer vuole dare una mano a Camarda: “Spero che diventi un grande giocatore”

Il centrocampista algerino si è concesso in una lunga intervista ai microfoni del media Goal.com e ha fatto una panoramica generale sul momento in casa Milan e su quali sono le sue condizioni fisiche attuali.

Uno dei primi temi affrontati è stato il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan per ricoprire un qualche ruolo nel piano dirigenziale: “Zlatan è veramente una leggenda nel club, come giocatore. Sarei molto contento del suo ritorno con noi perché ha sempre aiutato la squadra, la società. Sono sicuro che se torna farà il possibile per fare del suo meglio”.

Bennacer ha poi anche fatto i complimenti al giovane Francesco Camarda: “Spero che diventi un grande giocatore. Lo conoscevo solo dal nome, ora si allena sempre con noi e da quello che ho visto è un vero attaccante. Cerca sempre il goal, prova a far vedere il suo senso della rete. Avrà la sua possibilità e deve coglierla perché non c’è età”.

Infine il numero 4 rossonero ha parlato delle sue condizioni fisiche post infortunio e sul rientro in campo che si avvicina sempre di più: “Mi piace lavorare: tutti dicono che sono tornato prima, ma in realtà i tempi di recupero dell’infortunio erano tra i 6 e i 9 mesi e noi siamo al settimo, quindi siamo nei tempi. Volevamo essere sicuri che il ginocchio sul campo rispondesse bene, poi mi mancavano fiato e ritmo”.