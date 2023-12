Bomba Milan, Pioli verso l’addio: la società infuriata per un motivo

Il futuro di Stefano Pioli sulla panchina rossonera non è poi così stabile: a casa Milan sono ore di riflessione.

La stagione del Milan non sta andando a gonfie vele: i rossoneri hanno subito l’eliminazione ai gironi di Champions League e in Campionato non riescono a trovare continuità, soprattutto nelle partite in trasferta: lontano da San Siro, il Milan non vince da 4 partite, l’ultima la sfida sofferta contro il Genoa. Ad essere realisti, in classifica il Milan non è poi così messo male, visto che si trova in terza posizione, ma Inter e Juventus, con questa forma psico-fisica, sembrano essere irraggiungibili.

Il pareggio contro la Salernitana di ieri sera, raggiunto grazie al gol al 90′ di Luka Jovic, è solo uno degli ultimi brutti risultati frutti di prestazioni non all’altezza della squadra rossonera. La formazione di Pioli era anche partita forte, trovando il gol del vantaggio nei minuti iniziali della prima frazione, ma con il passare del tempo ha calato di intensità, subendo l’avanzata della squadra dell’ex rossonero Pippo Inzaghi e andando in difficoltà soprattutto in fase difensiva.

Futuro Pioli, il Milan comincia a pensare

Dopo il pareggio contro la Salernitana, il terzo in questo campionato, in casa rossonera è tempo di riflessioni, molto più profonde del previsto: se prima la panchina di Pioli era una certezza fino a fine stagione, oggi non è poi così sicuro che il tecnico rossonero rimanga fino a giugno 2024.

È chiaro che i risultati negativi della squadra rossonera non sono solo addossati al tecnico, anche perché in questo inizio di Campionato al Milan forse sono mancati gli uomini migliori della rosa, come Theo Hernandez e Leao, e forse nelle ultime uscite anche il portiere Maignan, che tanto aveva abituato bene il proprio popolo.

Il problema principale, però, è quello legato ai numerosi infortuni che si sono susseguiti da metà agosto quando è iniziata la stagione: con gli infortuni di Kjaer e Tomori, usciti malconci contro la Salernitana, il Milan ha raggiunto quota 31 infortuni da inizio stagione. Un numero considerevole, che oltretutto va a togliere alla squadra i migliori calciatori, condizionandone le prestazioni dell’intera squadra.

La società rossonera, anche dopo il malcontento del popolo rossonero, sta cominciando a fare delle riflessioni sul futuro di Pioli e il suo staff, fisioterapisti compresi: come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la permanenza di Stefano Pioli sulla panchina rossonera non è poi così sicura, e a casa Milan tira aria di cambiamenti. Probabilmente in queste circostanze potrebbe intervenire anche il neo dirigente Ibrahimovic. Il futuro del tecnico è ora più a rischio che mai!