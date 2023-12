Calciomercato Milan, David bianconero: inserimento improvviso

Clamoroso colpo di scena nella trattativa che porta a Jonathan David. L’attaccante canadese sarebbe vicino ai Bianconeri

La prima metà di stagione ha senza dubbio evidenziato molte lacune all’interno dell’organico del Milan. I numerosi infortuni hanno sicuramente fatto emergere le nette fragilità del reparto difensivo, ma al tempo stesso non si possono di certo nascondere le difficoltà in attacco, dove non ci si può affidare solo ad Olivier Giroud.

La scorsa estate la ricerca di un centravanti da affiancare al francese ex Chelsea è stata una delle priorità in casa rossonera, ma alla fine tutti gli obiettivi sono sfumati e all’ultimo giorno di mercato si è deciso di tappare il buco prendendo Luka Jovic in prestito secco dalla Fiorentina. Il serbo, anche se in leggera ripresa nelle ultime gare, ha deluso tutti ed è per questo che la dirigenza sta lavorando per provare a regalare un altro attaccante a Stefano Pioli già tra qualche settimana.

Il sogno porta il nome di Jonathan David, attaccante classe 2000 del Lille che ha su di lui gli occhi di mezza Europa. Il canadese piace a molte squadre e il suo cartellino non è sicuramente alla portata di ogni club ed è proprio questo aspetto che sta frenando molto il Diavolo. Nelle ultime ore si sarebbe però aggiunto il Newcastle, che non ha di certo problemi dal punto di vista economico, e prossimamente potrebbe arrivare un affondo decisivo.

David, niente Milan? Il Newcastle piomba su di lui

Secondo quanto riportato da EXCL, i Magpies avrebbero sondato il terreno per il canadese e sarebbero pronti ad iniziare una trattativa con il Lille. La richiesta di circa 40 milioni di euro da parte del club francese non rappresenta sicuramente un ostacolo per il Newcastle e nei prossimi giorni si dovrà quindi solo decidere se avviare i contatti con il Lille per portare il centravanti 23enne in Premier League, chiudendo per l’ennesimo colpo da novanta da parte della nuova proprietà saudita.

Dal canto suo il Milan resta ovviamente ad osservare ed è chiaro che se si dovesse aprire un’asta per il giocatore, il club rossonero non potrebbe fare molto e sarebbe costretto ad abbandonare la pista (già abbastanza raffreddata nelle ultime settimane) che porta al canadese. Non mancano però le alternative e difatti il Diavolo avrebbe già messo nel mirino Serhou Guirassy, bomber classe ’96 che sta trainando lo Stoccarda a suon di gol e su cui pende una clausola rescissoria di soli 17 milioni di euro.