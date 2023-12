Calciomercato Milan, Ibrahimovic dà la svolta: doppio affare in chiusura

Il Milan sta chiudendo per due affari: dopo Ibrahimovic in società, pronti i rinforzi per aumentare la qualità della rosa.

Stefano Pioli ha bisogno che la società possa muoversi al più presto, per sopperire alle mancanze, con acquisti di calciatori che possano far tornare a competere il Diavolo sia in Serie A che in Champions League dopo la delusione di quest’anno. Dopo la semifinale raggiunta soltanto l’aprile scorso, i rossoneri non sono riusciti a confermarsi.

Il terzo posto nel girone, valevole per l’Europa League, ha permesso ai rossoneri di giocarsi le proprie carte nella seconda competizione più importante d’Europa e l’obiettivo, dichiarato dallo stesso Pioli è il seguente: vincere il trofeo. Per farlo, però, c’è bisogno che la squadra ritrovi sè stessa. Gli affari che Forlani e Moncada hanno l’obiettivo di trasformare in veri e propri acquisti riguardano Miranda del Real Betis e Lenglet dell’Aston Villa.

Il Milan fa sul serio: la dirigenza vuole chiudere subito le pratiche

La società rossonera è intenzionata a supportare Stefano Pioli. La squadra ha bisogno di essere migliorata alla luce di brutte prestazioni e delle indisponibilità. Nel mirino, perciò, ci sono Miranda del Real Betis e Lenglet dell’Aston Villa, in proprietà del Barcellona.

Se la prima trattativa può avere un riscontro favorevole ed immediato, la seconda è più complicata ma non impossibile. Sul giovane terzino, non ci sono dubbi: passerà sicuramente a giugno presso la causa milanista ma una nuova possibilità può far sorridere l’allenatore. Il ragazzo che ricoprirà il ruolo di vice-Theo Hernandez, infatti, potrà passare al Milan nell’imminente sessione di mercato. Sul piatto 3, massimo 4 milioni di euro per convincere il club spagnolo a non perderlo definitivamente a 0.

Ad oggi il Milan è a caccia di difensori dati gli indisponibili che, in vista della gara contro il Monza, continuano a crescere: per il derby lombardo, infatti, ci sarà l’assenza per squalifica di capitan Calabria. Ragion per cui anche sul piano dei centrali, i cui Kalulu e Kjaer non sembrano più risultare una vera e propria sicurezza, la dirigenza sta lavorando per garantirsi le prestazioni sportive di un esperto.

Nell’occhio del ciclone c’è Lenglet, in forze all’Aston Villa, che, secondo quanto riportato da “Tuttosport”, bisognerà far rientrare al Barcellona e a quel punto acquistarlo in prestito con diritto di riscatto. I nodi da sciogliere riguardano la volontà del club inglese di privarsene e la possibilità dei blaugrana di poter coprire l’intero ingaggio di 6 milioni.