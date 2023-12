Calciomercato Milan, in prestito al Napoli: c’è il via libera

Il Napoli può piazzare il colpo di mercato in prestito: il via libera lascia il Milan a mani vuote, tutti i dettagli

Questa sera il Milan si gioca una bella fetta di stagione. Alle 20.45 inizia il match contro il Newcastle, ultimo e decisivo appuntamento del girone di qualificazione della Champions League. In caso di sconfitta o pareggio, il Milan sarebbe fuori da ogni competizione europea per questa stagione; al contrario, con una vittoria i rossoneri si assicurerebbero il passaggio in Europa League e potrebbero ancora sperare nel prosieguo del cammino nella massima competizione europea. A patto, ovviamente, che il Borussia Dortmund riesca a fermare il Paris Saint Germain.

È dunque una serata molto importante quella di oggi per i colori rossoneri. Una serata che potrebbe anche segnare in maniera decisiva il futuro di Stefano Pioli: in caso di sconfitta, infatti, la panchina del tecnico emiliano traballerebbe come mai prima d’ora. Servirà di certo il miglior Milan per battere le Magpies, avversario tutt’altro che semplice come dimostra il settimo posto in una Premier League che quest’anno si sta rivelando più competitiva che mai.

Nel frattempo un occhio, nonostante tutti i problemi da risolvere sul campo, va sempre al mercato. A proposito di questo, un’opportunità sembra che stia sfuggendo di mano in queste ore al Milan.

Mercato Milan, il calciatore verso il Napoli: gli ultimi aggiornamenti

Il Milan ha dimostrato quest’estate di saper lavorare in sede di calciomercato. La coppia formata da Moncada e Furlani è riuscita a portare a Milano tanti calciatori importanti, così come si spera di riuscire a fare anche in futuro.

Uno degli obiettivi principali, al momento, forse è quello di portare in rossonero un attaccante ed un difensore di grande livello. Ovviamente il budget non è illimitato, anzi, perciò c’è bisogno di lavorare con la massima accuratezza e scovare quelle che sono le opportunità offerte dal mercato.

Uno degli obiettivi, almeno per quanto riguarda la difesa, risponde al nome di Jakub Kiwior. Il difensore polacco, esploso nella prima parte dello scorso anno con la maglia dello Spezia, fa fatica a trovare spazio con l’Arsenal e dunque potrebbe partire anche in prestito. Sul classe 2000 ormai da mesi sono costanti le attenzioni del Milan, che però rischia di essere sorpassata: secondo Il Mattino, Meluso – ds del Napoli – potrebbe portare il calciatore nel capoluogo campano già a gennaio. Un affare che potrebbe concretizzarsi in caso di via libera da parte dell’Arsenal alla cessione in prestito.