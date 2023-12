Calciomercato Milan, nessun dubbio: si chiude per il talento

Il Milan vuole assicurarsi un talento cristallino. Può arrivare dalla Germania e l’affare sembra andare in porto.

Il Milan ora è impegnato con la Serie A e con il difficile passaggio del girone F di Champions League. Tuttavia la società, costretto dai vari e troppi infortuni, dovrà mettere mano al calciomercato per acquistare nuovi innesti. L’obiettivo è il giovanissimo centrocampista Assan Ouédraogo, e l’affare può chiudersi.

Milan, arriva il giovane talento?

Arrivano conferme e l’operazione potrebbe andare a buon fine.

Ormai è noto da molto l’interesse che il Milan nutre nei confronti di Assan Ouédraogo. Il classe 2007 tedesco ora allo Schalke 04 è un gioiello e la sua età e il suo talento rendono il suo profilo appetibile alle big d’Europa.

Il Milan è da vario tempo in contatto con il club tedesco e da quanto trapela sembra che sia la squadra principale candidata per l’acquisto del giocatore tedesco. Dunque per la prossima estate potrebbe sbarcare a Milano un giovane talento da far crescere.