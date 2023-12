Calciomercato Milan, regalo per Pioli: i rossoneri pagano la clausola

Il Milan lavora attentamente sul mercato, nuovo nome per la squadra di Pioli. Di seguito tutto quello che bisogna sapere sul giocatore

Il Milan continua a lavorare alle prossime partite, nel calendario due trasferte di fuoco sia in serie a contro l’Atalanta, ma soprattutto in Champions League contro il Newcastle. In questa prima parte di stagione ha dovuto affrontare vari problemi dovuti agli infortuni, per questo motivo è già proiettata a trovare le migliori soluzioni sul mercato.

I rossoneri oltre alla ricerca dei nomi per la difesa, lavorano anche per trovare un attaccante in grado di far riposare Giroud.

Calciomercato Milan si valuta Guirassy per l’attacco dei rossoneri

Secondo quanto è stato riportato da Sky Sport, il Milan ha puntato gli occhi su Serhou Guirassy, attaccante guineiano classe 1996 dello Stoccarda e sta valutando concretamente il suo profilo.

Il giovane attaccante, in questa prima parte di stagione, ha totalizzato tredici presenze segnando diciotto gol e realizzando due assist. Su di lui è presente una clausola di diciassette milioni di euro, che il club rossonero potrebbe pagare già a gennaio provando poi a convincere il calciatore a lasciare la Germania a metà di un anno per lui dove sta avendo ottimi risultati.

Sul centravanti però non c’è solo il Milan che ha puntato gli occhi. Questo è dovuto non solo al prezzo, ma anche ai suoi numeri. Tra i club interessati c’è anche la concorrenza della Premier League.