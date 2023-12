Calciomercato Milan, rifiuto netto: assalto respinto

Il Milan vede chiudersi le porte per l’interesse verso l’attaccante. Su di lui un altro club ma la voglia del giocatore è un’altra

I rossoneri di Stefano Pioli hanno ora davanti a sé due partite importanti. Questa sera ci sarà l’Atalanta fuori casa, per cercare di rimanere fissi a quel terzo posto che ormai è un’isola perduta nel mezzo dei piani alti, lontano dalla seconda e di poco vicina alla quarta in classifica, dove l’importante è continuare a fare punti. Settimana prossima ci sarà poi il big match finale, che sancirà il dentro o fuori del Milan in Champions League, contro il Newcastle.

In tutto ciò per la squadra di Stefano Pioli non è stato un buon momento neanche sotto il punto di vista della fortuna. Troppi infortuni che di giornata in giornata andavano a sfoltire la rosa rossonera e questo toglieva sempre carte importante dalla mano di Pioli. Sarà dunque prioritario intervenire sul calciomercato il prima possibile per rendere più lunga una panchina che si è dimostrata essere stretta. Tra i tanti obiettivi si guarda all’attacco. Era ormai noto l’interesse del Milan verso Serhou Guirassy ma ora la pista diventa difficile da percorrere.

Milan, Guirassy più lontano

L’attaccante è corteggiato da altri club, ma la sua volontà è un’altra per questa stagione in corso.

Gennaio per tappare i buchi dati dalle emergenze dell’infermeria rossonera, l’estate per dare un occhio sugli obiettivi più specifici per il progetto rossonero. Il Milan difatti dovrà assolutamente adoperarsi per la sessione invernale di calciomercato del mese di Gennaio per inserire nuove pedine utili.

Bisognerà fare qualcosa per la difesa, dove Theo contro l’Atalanta sarà ancora centrale di difesa, ma anche per l’attacco e centrocampo. Tra i tanti nomi uno degli obiettivi è Serhou Guirassy. L’attaccante 27enne della Guinea è corteggiato non solo dal Milan, anche dal Manchester United, da subito pronto all’assalto, però adesso la situazione è cambiata.

Secondo il giornalista Florian Plettenberg, come riportato da lui su X, la voglia di Guirassy sarebbe quella di completare la stagione allo Stoccarda, sua squadra attuale. Difatti il 27enne sta rendendo alla grande al club tedesco con ben 16 gol realizzati in 11 partite di Bundesliga.

Dunque la pista che porta ora a Guirassy per il Milan è ghiacciata. Le porte sono state chiuse e i rossoneri dovranno essere abili nel saper trovare comunque il rinforzo giusto da acquistare a Gennaio tenendo un occhio di riguardo però anche agli altri reparti che, sicuramente, hanno un’urgenza immediata rispetto all’attacco.