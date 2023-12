Calciomercato Milan, sfuma il colpo per l’attacco: l’annuncio gela i rossoneri

Doccia gelata in casa rossonera, che si vede sfumare un ulteriore obiettivo di mercato per l’attacco.

Il Milan di Stefano Pioli si appresta a sfidare l’Atalanta di Giampiero Gasperini: la sfida tra rossoneri e nerazzurri è in programma sabato 09 dicembre, alle ore 18:00. I rossoneri cercano continuità in Campionato, venendo da 2 vittorie consecutive; i bergamaschi, invece, sono in un periodo un pò più critico visto che nelle ultime quattro partite hanno trovato solo un punto, ma la zona Europa non dista poi così molto.

Calciomercato Milan, l’ad chiude le porte al Milan

Per la sfida contro l’Atalanta, per il tecnico rossonero rientra parzialmente l’emergenza in attacco: Pioli infatti potrà schierare al centro del reparto Giroud, dopo aver scontato i due turni di squalifica, e sta recuperando Rafa Leao, che punta a rientrare per la sfida, dopo che si è allenato per la prima volta con i compagni nella giornata odierna.

Inoltre, per il reparto offensivo rossonero sarà a disposizione Jovic, che contro il Frosinone si è sbloccato e ha fornito pure un assist; da valutare, invece, la terza convocazione per Camarda, che potrebbe rientrare nella primavera di Abate.

Nonostante ciò, la società rossonera si sta già muovendo sul mercato per cercare di superare l’emergenza nel reparto già nella sessione invernale e sul taccuino della dirigenza ci sono già diversi nomi: uno di questi gioca in Serie A, è in forza al Bologna e si chiama Joshua Zirkzee.

A chiudere però le porte alla dirigenza rossonera c’è l’amministratore delegato della società bolognese, Claudio Fenucci, che al Gran Galà del Calcio a Milano ha franto le voci di mercato: “Zirkzee? A gennaio potete andare in vacanza in montagna, non succederà nulla.”