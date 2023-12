Calciomercato Milan, sono ore decisive: pronto il regalo di Natale per Pioli

In casa Milan si sta cercando di pianificare al meglio la prossima sessione di calciomercato invernale che si aprirà a gennaio.

Tra pochi giorni si aprirà la sessione invernale di calciomercato, nelle prime ore del mese di gennaio. Per il Milan sarà un’occasione molto importante per riuscire a mettere una pezza e per cercare di riuscire ad intervenire in quelle zone di campo in cui spesso si è troppo sofferto in questa prima metà di stagione.

La difesa è senza dubbio il reparto in cui il tecnico rossonero Stefano Pioli ha più subito defezioni a causa di un’infinita serie di problemi fisici. Proprio il pacchetto difensivo è quello su cui bisognerà intervenire maggiormente nel prossimo mese di gennaio per evitare altre emergenze. Gli uomini addetti al mercato della società di via Aldo Rossi sono a lavoro proprio per fare un regalo di Natale all’allenatore ex Lazio e Fiorentina in questa zona di campo.

Ore molto calde per il ritorno di Matteo Gabbia al Milan

Come riportato dai colleghi di Sky Sport, il nome di Matteo Gabbia rappresenta una delle piste più concrete per il mercato del Milan a gennaio. Il difensore classe 1999 è ancora di proprietà del Diavolo ma attualmente gioca in prestito in Spagna con il Villarreal. Data la lunghissima serie di infortuni dei difensore rossoneri è divenuto necessario portare nuovi innesti già a gennaio.

Nel corso degli ultimi mesi infatti in casa Milan si è dovuto fare a meno di Simon Kjaer, Pierre Kalulu, Malick Thiaw, Marco Pellegrino e ultimo in ordine di tempo Fikayo Tomori (vittima di una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro nell’ultimo match pareggiato a Salerno). A rotazione quindi tutti i difensori del Milan hanno avuto dei problemi fisici importanti che non hanno permesso alla squadra di esprimersi al meglio.

Pioli si è dovuto inventare soluzione alternative come il lancio in Prima squadra del giovane Jan-Carlo Simic oppure il posizionamento di Theo Hernandez al centro della difesa. Per tale ragione il ritorno di Gabbia è diventato un obiettivo importante per aiutare un reparto in grande difficoltà.

I dirigenti rossoneri sono a lavoro per cercare di convincere i colleghi spagnoli a liberare Gabbia fin da subito in modo che per il primo impegno dell’anno nuovo sia possibile contare già su di lui. Per Pioli sarebbe un utile tampone alla crisi del reparto arretrato che sembra non volersi mai arrestare nel corso di questa annata.