Cessione Milan, la cifra è clamorosa: rumors sul futuro del club

Nelle ultime ore, alcune fonti hanno rivelato una possibile cessione del club rossonero: le cifre dell’affare.

Gli ultimi giorni di questo 2023 non sono affatto tranquilli in casa rossonera: dopo la delusione rimediata con l’eliminazione dalla Champions League, il Milan fatica a dare continuità ai risultati nel campionato di Serie A. L’ultima deludente prestazione è arrivata nella diciassettesima giornata del massimo campionato italiano, quando i rossoneri sono usciti con un solo punto dall’Arechi, e pensare che poteva andare peggio. La squadra di Pioli non ha più quello spirito e quella cattiveria che tanto si erano visti nell’annata dello Scudetto, a causa anche dei cali di prestazione di alcuni pilastri della rosa di Pioli.

Un momento non affatto semplice quello del Milan, con la società rossonera che sta facendo alcune riflessioni sul futuro del tecnico Stefano Pioli. Se a inizio stagione l’allenatore sembrava essere confermato per tutta la stagione, in questo momento non lo è affatto e il suo cammino rossonero potrebbe ben presto finire. Riflessioni che dovranno essere spostate anche su un possibile sostituto di Pioli, che arriverebbe a metà stagione e un umore da rialzare, dopo le ultime uscite deludenti.

Futuro Milan, l’offerta di un fondo da paura

Dopo la proprietà dell’imprenditore cinese Li Yonghong e il passaggio alla società statunitense Elliot Management Corporation, il Milan dal 2022 è sotto la proprietà del fondo RedBird, capitanato da Gerry Cardinale. Il 99,93% delle azioni rossonere è dunque passato sotto la supremazia del fondo statunitense guidato da Cardinale, che ha investito ben 1,2 miliardi di euro nella squadra rossonera.

Nelle ultime ore, però, è emersa una clamorosa indiscrezione in merito ad una possibile vendita del club: come riportato da Repubblica, un fondo d’investimento arabo, denominato PIF, starebbe pensando di pagare a Elliot il prestito da 550 milioni più interessi concesso a RedBird. In questo senso, Gerry Cardinale – controllore di maggioranza delle azioni del Milan – è disposto a sua volta a cedere il suo pacchetto residuo prima dell’inizio della nuova stagione.

Una vera e propria bomba quella sganciata dal quotidiano, che sicuramente non migliorerà la situazione in casa rossonera: dopo le brutte prestazioni della squadra rossonera e le voci di un possibile esonero di Stefano Pioli, una possibile vendita del club è l’ultima cosa che i tifosi e l’ambiente rossonero vorrebbero sentire, ma quando il mondo arabo si avvicina con i soldi, questo fa davvero paura. Gli sceicchi, infatti, si stanno affacciando sempre di più al calcio europeo.