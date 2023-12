Clausola Zirkzee, Di Vaio fa chiarezza: doccia fredda in casa Milan

Marco Di Vaio, dirigente ed icona del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” in cui ha precisato la posizione di Joshua Zirkzee.

Intervistato dai microfoni della Gazzetta Marco Di Vaio ha voluto definire la posizione del vero e proprio gioiello della società rossoblu: Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese sta conducendo una stagione straordinaria sotto la direzione dell’esperto Thiago Motta che – col suo Bologna – sta raggiungendo obiettivi impronosticabili: quarto posto in campionato e pass per i quarti di finale in Coppa Italia, dopo la vittoria in rimonta contro l’Inter, a San Siro, dopo i tempi supplementari.

Proprio contro l’Inter l’olandese si è reso protagonista e in campionato e in Coppa Italia mettendo a referto un gol (in Serie A) e ben 2 assist meravigliosi in Coppa Italia, uno al volo di tacco, l’altro a cui ha dato al via con un tunnel ai danni di Acerbi ed una giocata illuminante per Ndoye che ha inchiodato la gara sull’1-2.

Un calciatore che si è letteralmente consacrato con l’obiettivo di guadagnarsi un posto ad Euro 2024 con la sua Olanda. Stefano Pioli vorrebbe il talento classe 2001 per ricostruire un reparto difeso degnamente da Olivier Giroud, ormai troppo in là con gli anni per costruirgli un progetto attorno.

Zirkzee-Milan: la notizia gela il Milan

Marco Di Vaio, oltre ad esaltare il centravanti che ha sostituito Marko Arnautovic, capace di fare le fortune del Bologna negli ultimi anni, ha voluto chiarire una situazione che vede protagonista lo stesso numero 9 rossoblu. Le grandi prestazioni dell’attaccante hanno stimolato l’interesse dei maggiori club europei e hanno portato altre squadre della Serie A a sondare il terreno ed aprire una trattativa. In 19 presenze stagionali ha collezionato 8 gol e 4 assist.

Il dirigente ha affermato di non aver ricevuto alcuna telefonata a cui, comunque, non avrebbe risposto data l’importanza nel gioco di Motta di Zirkzee. Nelle ultime ore si era discusso della clausola di 40 milioni di euro che avrebbe potuto indurre le pretendenti del calciatore ad investire su di lui.

Di Vaio, però, ha chiuso le porte a tutti, compreso al Milan, poichè questa modalità per assicurarsi le prestazioni sportive di Zirkzee è concessa esclusivamente al Bayern Monaco, squadra da cui è stato prelevato l’ex Parma. Una vera e propria doccia fredda per il Milan, costretta a questo punto, a virare su obiettivi diversi: su tutti Guirassy dello Stoccarda. Il dirigente ha chiarito alla Gazzetta: “La clausola con particolari modalità è valida solo per il Bayern, per gli altri club è libera”.