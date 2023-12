Colpani-Milan, non è finita: il dato fa sognare i rossoneri

La strada di Andrea Colpani in direzione Inter o Juventus potrebbe essere tutt’altro che tracciata. Spunta infatti il dato a favore del Milan.

Le ultime settimane hanno avuto come argomento principale, in ottica calcistica, prevalentemente molte news inerenti al calciomercato del Milan. Questo, a causa della fitta emergenza registrata in casa rossonera, dove gli infortuni di Kalulu e Thiaw ma anche lo scarso rendimento di Luka Jovic in avanti hanno spinto Furlani e Moncada alla ricerca disperata di un centrale e di una punta. E mentre tali scenari continuano a profilarsi per l’imminente finestra invernale, ecco invece tornare prepotentemente a bussare in quel di Milanello aggiornamenti sul caso Colpani. In particolare, l’ultimo dato potrebbe incredibilmente reintrodurre il Milan in una corsa che sembrava ormai persa.

Colpani-Milan, si riapre la pista

6 gol ed 1 assist in 14 partite. Questi i numeri registrati da “el flaco” Andrea Colpani in questi primi mesi di Serie A. Statistiche alquanto impressionanti per la mezzala, in grado di portare in auge il Monza nonché se stesso, grazie anche ad una convocazione in Nazionale e alle tante voci di mercato sul proprio conto. In particolare, gli ultimi mesi hanno narrato di una già delineata corsa a due tra Inter e Juventus. Le due sono apparse pronte a sfidarsi per il calciatore, anche attraverso tattiche e stratagemmi atte a diminuirne il prezzo. Secondo calciomercato.com infatti, ambedue i club sarebbero intenzionate a mettere sul piatto più di qualche contropartita tecnica, per venire incontro alle esigenze del Monza nonché per mantenere stabili sui 20/25 milioni i costi dell’operazione.

Lo stesso forum di mercato ha dunque etichettato la Juventus come attuale squadra al comando nella corsa di mercato ma anche come “insidiosa” l’Inter, che con il club di Brianza ha stabilito contatti strettissimi. Il duello all’ultimo sangue assume quindi sempre più consensi, mentre in molti si chiedono dov’è che sia finito il Milan. Anche i rossoneri furono infatti dipinti come sulle tracce di Colpani, salvo far perdere le proprie tracce una volta subentrati i problemi di cui sopra tra i confini di Milanello.

Ebbene, nerazzurri e bianconeri dovranno però fare i conti anche con il Milan per mettere le mani sul centrocampista del Monza. Sempre calciomercato.com ha difatti rivelato un dato che favorirebbe e non poco il club rosso di Milano nella trattativa. Trattasi della fede dello stesso Colpani. Milanista sin da bambino, l’uomo del momento è infatti volenteroso di scendere in campo in quel di San Siro con indosso la maglia del diavolo. La volontà del calciatore sarà quindi fondamentale ai fini del culmine di tale operazione, data la scodata inaspettata in grado di rimettere in carreggiata un Milan all’apparenza perduto.