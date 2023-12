Colpo di genio, Pioli stupisce tutti: il Milan risolve il problema

Pioli stupisce tutti con la sua intuizione, il colpo di genio dell’allenatore risolve il problema del Milan

Il Milan vince ancora e ritrova la continuità persa in campionato. Terzo risultato di fila positivo per gli uomini di Pioli che, dopo il pareggi con il Lecce e la vittoria sulla Fiorentina, battono anche il Frosinone per 3-1.

Risultato netto nonostante le numerose assenze causa infortuni, una piaga che sta dilaniando la società di Milanello e che sta ponendo seri dubbi sull’operato dello staff rossonero. Emergenza totale in più reparti e la necessità di inventarsi qualcosa per risolvere le carenze.

Ottimi segnali dall’attacco che riparte dai gol di Jovic e Pulisic. Mentre l’americano era a secco da quasi due mesi, il serbo non si era ancora sbloccato durante l’attuale stagione. Una risposta importante nel in un momento di flessione da parte del leader Giroud.

Al tris ci ha pensato Tomori che dispensa una buona prestazione in difesa e insieme a Theo Hernandez risulta subito in piena armonia. Torna Musah, che aveva lasciato il posto ad Adli in Champions, per affiancare Reijnders e Loftus-Cheek in un centrocampo che gode della più ampia scelta.

Completamente diversa la situazione in difesa dove, invece, Pioli si è dovuto affidare a un esperimento. Complici gli infortuni di Kalulu, Caldara, Pellegrino e Kjaer il tecnico rossonero si era affidato all’ultimo baluardo: Malick Thiaw.

Il colpo di genio di Pioli che risolve il problema al Milan

Dopo la lesione tendinea durante la partita contro il Borussia Dortmund, Pioli ha puntato su un giocatore del tutto inedito nel ruolo di centrale: Theo Hernandez. Il francese ha dimostrato affidabilità e sicurezza nonostante non avesse precedenti in quella parte di campo.

Con Calabria e Florenzi ai lati, Tomori e Theo hanno difeso per 90 minuti la porta rossonera con un’unica sbavatura: il gol del Frosinone sul finire del match. Prestazione che non è passata inosservata ai più.

In primis è stato Paolo Condò, giornalista sportivo esperto e commentatore di Sky Sport, a elogiare il terzino francese per la prova sostenuta sabato considerandolo il migliore in campo. Su La Repubblica ha sottolineato quanto sia merito anche dell’allenatore Pioli, che ha avuto una brillante intuizione