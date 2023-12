Colpo di scena Milan, c’è il Napoli in pole: la beffa è dietro l’angolo

Il Napoli irrompe su un obiettivo di mercato del Milan. La società rossonera rischia di perdere il calciatore.

Con i diversi infortuni nel reparto arretrato, uno degli obiettivi principali del Milan in vista della prossima sessione di mercato sarà quello di portare in rossonero un nuovo difensore. Il club rossonero aspetta il mese di gennaio con grande ansia per mettere fine all’emergenza e affrontare la seconda parte della stagione in maniera ancor più attrezzata.

Tra le priorità della dirigenza rossonera c’è senza dubbio il difensore, anche se l’attenzione del Milan nell’ultimo periodo è caduta anche su un terzino di talento della Liga spagnola, Juan Miranda.

Miranda, seguito con particolare interesse dalla società rossonera, sembrava essere orientato verso l’approdo al Milan. La società rossonera sta facendo di tutto per cercare di assicurare a mister Stefano Pioli un vice Theo Hernandez.

Tuttavia, l’inserimento di un club sulla pista che porta al giocatore potrebbe mettere fine ai piani del Milan. Sul terzino sinistro spagnolo sarebbe spuntato un altro club di Serie A.

Un club di Serie A sull’obiettivo del Milan

Sarebbe sputato un club di Serie A sull’obiettivo di mercato del Milan. Secondo quanto raccolto dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, sulla strada che porta allo spagnolo Juan Miranda si sarebbe intromesso il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis.

Infatti, in occasione del prossimo mercato invernale potrebbe prendere vita un vero e proprio scontro tutto italiano per assicurarsi i servigi di Juan Miranda. Anche gli azzurri avrebbero posato gli occhi sul talentuoso terzino sinistro del Betis, soprattutto dopo gli infortuni di Mario Rui e Mathias Olivera.

Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis sembra essere entrato a gamba tesa nella corsa per il giocatore spagnolo. Il terzino classe 2000, formatosi nella prestigiosa cantera del Barcellona e con esperienze in Bundesliga con lo Schalke 04, ha destato l’interesse di entrambe le squadre italiane per le sue doti tecnico tattiche.

La situazione contrattuale del giocatore aggiunge fascino a questa contesa tra Milan e Napoli. Il suo accordo con il Betis scadrà il 30 giugno 2024, aprendo la porta a una possibile partenza a gennaio con un conguaglio economico o a parametro zero al termine della stagione.

Il Milan punta Miranda per farne il vice di Theo Hernández, mentre il Napoli ha mostrato interesse dopo il grave infortunio di Mathias Olivera. Questo ha spinto gli azzurri a cercare un sostituto sul mercato.

Un giocatore giovane, promettente e con ampi margini di crescita, Miranda si profila come un affare appetibile per Milan e Napoli. Il duello tra queste due grandi squadre italiane si preannuncia avvincente mentre si avvicina la riapertura del mercato invernale. Resta da vedere chi riuscirà a portare a casa il talento. Una cosa è certa: nel destino di Juan Miranda sembra esserci la Serie A.