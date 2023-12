“Contatti positivi con gli agenti”: Milan, l’affare può finalmente decollare

Da tempo la dirigenza rossonera sta monitorando la situazione del calciatore e ora sembrerebbe essersi mosso qualcosa.

Il Milan di Stefano Pioli si appresta a scendere in campo per la sfida contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini: dopo una scia di risultati negativi, che hanno rallentato la corsa rispetto a Inter e Juventus, i rossoneri sono reduci da due vittorie consecutive in Campionato, e cercano i tre punti contro i bergamaschi, per provare ad allungare ulteriormente sul quarto posto, in vista anche della sfida tra Juventus e Napoli, che può rallentare entrambe le due formazioni.

Contro l’Atalanta, Pioli ritrova Giroud dopo le due giornate di squalifica rimediate per l’espulsione subita contro il Lecce. L’attaccante francese è fermo a 7 gol in Campionato, e proverà a migliorare il suo score, non ottimale in questo avvio di stagione. Il tecnico rossonero dovrà rinunciare ancora a Leao, fuori per infortunio e non al meglio. Insieme a Leao, a Milanello rimarrà anche Kjaer, che ha recuperato dall’infortunio ma non sarà rischiato, in vista anche del match contro il Newcastle, l’ultimo del girone del Milan in Champions League.

Calciomercato Milan, arrivano rinforzi per l’attacco

In questo avvio di stagione, una cosa è ben nota riguardo la rosa di Stefano Pioli: la difficoltà del reparto offensivo. Non solo per quanto riguarda i numeri degli attaccanti con i gol, quanto più ai numerosi infortuni che in questa prima parte del Campionato stanno tartassando la squadra rossonera. E Giroud, con l’avanzare dell’età, non è in grado di coprire così tante partite, ma nessun ricambio in panchina, ad oggi, ha dimostrato di essere in grado di sostituire l’attaccante francese.

La dirigenza rossonera sta quindi cercando di risolvere questo problema, provando a portare a Milano già a gennaio un nuovo giocatore alla corte di Pioli: si chiama Serhou Guirassy, classe ’96 in forza allo Stoccarda.

Come riferito da Calciomercato.com, nella giornata di ieri, giovedì 7 dicembre, c’è stato un confronto positivo tra la dirigenza rossonera e l’entourage del calciatore, che ha avviato i dialoghi per un possibile trasferimento già a gennaio a Milano. Guirassy vorrebbe in realtà rimanere allo Stoccarda, suo attuale club, per provare a conquistare la Scarpa d’oro, visto che attualmente ha messo a segno già 16 gol.

Sebbene la volontà del calciatore sia quella di rimanere in Germania, il Milan proverà l’assalto definitivo a gennaio, pagando la clausola da 17,5 milioni di euro. Non solo la volontà del calciatore dell’ostacolo, ma anche l’interesse da parte di tre squadre di Premier League: Newcastle, Manchester United e West Ham.