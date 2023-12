Dal Barcellona al Milan: idea in prestito per Pioli

Il Milan continua a lavorare sul mercato e in queste ultime ore avrebbe messo nel mirino un ex giocatore del Barcellona.

Mancano circa un paio d’ore al fischio di inizio della sfida tra Milan e Monza, con la partita che avrà un sapore particolare per entrambe le squadre e per Adriano Galliani, soprattutto. Quella contro i brianzoli non sarà affatto una gara semplice, soprattutto e considerando il momento delicato da cui vengono i rossoneri, eliminati dalla Champions League per effetto del pareggio maturato tra Borussia Dortmund e Psg che, ha praticamente vanificato l’impresa fatta dalla squadra di Pioli sul campo dei Magpies.

C’è però l’altro lato della medaglia, che rivela l’accesso all’Europa League, unico trofeo mai vinto dal Milan nel corso della sua gloriosa carriera. Obiettivo che è diventato primario nelle gerarchie di mister Stefano Pioli, che però deve riuscire a riportare la squadra sui giusti binari prima che si esca completamente fuori dalle rotaie. Servirà una scossa immediata a partire dalla sfida di pranzo, con i due allenatori che stanno sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione che, potrebbero essere le seguenti.

MILAN (4-2-3-1) la probabile formazione: Maignan; Florenzi, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Pobega; Pulisic, Leao; Giroud. All.: Pioli.

MONZA (3-4-2-1) la probabile formazione: Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D’Ambrosio; Pedro Pereira, Gagliardini, Akpa, Ciurria; Colpani, Pessina; Colombo. All.: Palladino.

Milan, torna di moda il nome di Lenglet: i dettagli

Gara che sarà fondamentale per tentare di accorciare in classifica sulla Juventus, fermata a Genoa e che, in caso di vittoria ritornerà a 5 punti. Ma serve anche per tenere a distanza le inseguitrici, con il Napoli che ha già vinto contro il Cagliari nell’anticipo di ieri e, con Roma e Bologna che daranno origine ad uno scontro per un posto in Champions in quel del Dall’Ara. Ma per cercare di inseguire la scia di bianconeri e nerazzurri il più a lungo possibile, il Milan necessita di interventi nella sessione del mercato invernale.

La dirigenza rossonera si sta già muovendo su diversi fronti e in queste ore sta prendendo nuovamente quota la candidatura di Clèment Lenglet, ora in forza all’Aston Villa ma di proprietà del Barcellona. Il fattore cruciale potrebbe essere il fatto che il club inglese non lo considera affatto, avendolo impegnato solamente in un’unica occasione in Conference League. Stando a quanto riportato da Niccolò Ceccarini, la soluzione ideale sarebbe quella di interrompere i rapporti con il club britannico e rinegoziare un nuovo accordo con i Blaugrana, magari con la formula del prestito con diritto di riscatto.