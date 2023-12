Dal Barcellona al Milan: l’affare spiazza tutti

Il Milan ha iniziato a studiare i profili per rinforzare la difesa nel mercato di gennaio e tra i nomi più seguiti ci sarebbe quello di Clément Lenglet, attualmente in prestito all’ Aston Villa dal Barcellona.

Stefano Pioli ha espressamente richiesto ai suoi dirigenti rinforzi nel reparto difensivo per questa sessione di mercato. A causa degli infortuni prolungati di Thiaw e Kalulu, insieme ai continui problemi muscolari di Kjaer, Pioli si è trovato costretto a modificare più volte la disposizione difensiva, spingendolo a schierare giocatori come Theo Hernandez, Florenzi e persino Krunic in ruoli non consueti nella difesa rossonera. Questa situazione ha reso necessario l’intervento sul mercato con Clement Lenglet che sembrerebbe essere il profilo preferito per rinforzare la squadra.

Chi è Clement Lenglet?

Clement Lenglet è un difensore francese di 28 anni, alto 1,86 cm trasferitosi quest’estate dal Barcellona all’Aston Villa in prestito. Nella sua carriera da professionista, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Nancy, ha indossato magliette pesanti oltre a quella del Barcellona, come quella del Tottenham e del Siviglia, collezionando anche diverse presenze sia nelle giovanili che nella nazionale maggiore francese. In questa stagione però non è riuscito a esprimersi perché utilizzato col contagocce da Unay Emery. Infatti il ventottenne francese è stato bloccato dall’incredibile intesa tra lo spagnolo Pau Torres e il brasiliano Diego Carlos, difensori centrali titolari dei villans che in campionato sono al terzo posto in classifica. Zero minuti in Premier League e solo qualche presenza in Conference League. Nonostante ciò, il suo gran fisico, l’esperienza e la disciplina tattica hanno attirato gli occhi dei rossoneri che intendono concludere l’affare. L’unico nodo da sciogliere riguarda l’ingaggio elevato del difensore che percepisce 6 milioni di euro netti a stagione , di cui il 75% pagato dal club britannico e il restante 25% dal Blaugrana. Per concretizzare il suo trasferimento al Milan invece il club catalano dovrebbe sicuramente mettere mano alla tasca per pagare più del 25% dello stipendio del francese, senza dimenticare che prima di avviare la trattativa con il Milan, il club spagnolo deve raggiungere un accordo con l’Aston Villa per porre fine anticipatamente al prestito di Lenglet. Considerando il limitato impiego del giocatore nelle file inglesi, Lenglet sarebbe favorevole a lasciare il club per unirsi a una squadra che gli garantisca più opportunità di gioco.

Le alternative

L’alternativa più concreta sarebbe quella di Victor Nelsson, danese classe 1998 attualmente in forza al Galatasaray. I turchi infatti potrebbero essere favorevoli ad accettare un prestito del difensore. Altra alternativa potrebbe essere il ritorno anticipato dal prestito al Villarreal di Matteo Gabbia e infine , per il ruolo di terzino sinistro, sembra che ci sia interesse per Juan Miranda del Betis Siviglia.