Dal Milan alla Juventus, l’irruzione stravolge i piani

Possibile sgambetto della Juventus che sarebbe pronta a mettere i bastoni tra le ruote del Milan per un obiettivo di mercato comune.

La sessione invernale di calciomercato si può spesso rivelare per molte squadre una vera e propria ancora di salvezza. Questo potrebbe essere il caso anche del Milan, che a causa dei troppi infortuni in questa prima metà di stagione potrebbe decidere di andare sul mercato per cercare di colmare i vuoti lasciati dai numerosissimi stop fisici. Il reparto più in emergenza è senza dubbio la difesa, dove Stefano Pioli ha la coperta cortissima.

L’ultima partita contro il Monza è stata indimenticabile per il giovane Jan-Carlo Simic, non solo protagonista del suo debutto assoluto in rossonero, ma anche clamorosamente a segno. Dopo questa prima gara Pioli punterà sicuramente sul suo difensore classe 2005, ma al tempo stesso non è da escludere un intervento sul mercato. L’obiettivo è quello di portare a Milanello un nome low cost che potrebbe però risultare fondamentale per il tecnico parmigiano.

Uno dei profili che più piace è quello Alessandro Marcandalli, classe 2002 che sta stupendo tutti in Serie B con la maglia della Reggiana di Alessandro Nesta. Il giovane difensore, di proprietà del Genoa, piace molto alla dirigenza rossonera, ma nelle ultime ore si starebbe facendo sempre più concreto l’interesse della Juventus, pronta ad imbastire una trattativa per scippare il gioiellino da tempo nel mirino del Milan.

Attento Milan, la Juventus punta Marcandalli

Il 21enne ha attirato su di sé gli interessi di molti club italiani e l’ultimo in ordine cronologico sarebbe proprio quello bianconero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Vecchia Signora avrebbe visto in Marcandalli il dopo Alex Sandro e la volontà sarebbe quella di affondare il colpo per il prossimo giugno. Da non sottovalutare sarà anche l’intenzione del Genoa che potrebbe decidere di blindare il suo talento, per poi metterlo al centro del progetto della prossima stagione.

Di certo nelle prossime settimane ci saranno maggiori aggiornamenti, ma quello di Marcandalli è sicuramente un nome molto caldo che piace a molti e se si vuole davvero bruciare la concorrenza, bisognerà agire con largo anticipo. Sotto questo punto di vista le ultime gare del 2023 saranno fondamentali per il Milan, per capire se il difensore dovrà essere una priorità per la prossima sessione di mercato o se si potrà rimediare a questa situazione complicata con una soluzione interna.