Dall’Inter al Milan: Pioli trova il bomber in Serie A

Possibile Derby per un giocatore delle Serie A, sia l’Inter che il Milan sono interessate al bomber. Ecco di chi stiamo parlando

Archiviate le partite del girone di Champions League, il Milan è proiettato a concentrarsi sulla Serie A cercando di trovare quella continuità che è venuta a mancare in questo inizio di campionato forse a causa anche dei tanti infortuni.

I rossoneri continuano anche a monitorare le possibili opportunità che si verranno a creare nel prossimo mercato di gennaio, per trovare il giusto giocatore che possa aiutare la squadra di Pioli. Il Milan è pronto a investire nuovamente anche sul mercato di gennaio in cerca di rinforzo e miglioramento per la squadra di Pioli. I rossoneri cercano tra i vari ruoli anche un attaccante che possa aiutare a far riposare Giroud.

Mercato Milan si punta all’attaccante Dia per il mercato di gennaio

Tra i possibili nomi accostati al calciomercato del Milan secondo quanto detto da Il Mattino c’è Dia, attaccante senegalese della Salernitana classe 96. Il centravanti potrebbe partire già a gennaio, soprattutto dopo il messaggio del presidente granata che ieri ha attaccato alcuni giocatori per il loro rendimento non al meglio.

Le origini della rottura però tra Dia e la Salernitana non sono solo vicende degli ultimi giorni, ma risalgono già alla scorsa estate quando il club granata decise di non accontentare il giocatore che aveva il desiderio di volersi trasferire in una squadra di maggiore prestigio. La Salernitana attualmente è ultima in classifica con soli otto punti e per Boulaye Dia sono solo quattro i gol segnate in dodici partite.

Sul giocatore in uscita dalla Salernitana però non c’è solo il Milan, ma molte squadre anche in serie A stanno a guardare la possibile occasione che si verrà a creare già a gennaio. Il club granata, infatti, ha tutta l’intenzione di cedere il giocatore, ma non vuole svalutarlo. La Salernitana, infatti, ha riscattato Dia la scorsa estate per 12 milioni di euro e ha fissato nel contratto una clausola rescissoria di 25 milioni di euro.

Anche l’Inter è molto interessata al giocatore della Salernitana e come riporta Libero si potrebbe pensare a un possibile scambio tra l’attaccante Dia e il giocatore Sensi. Il centrocampista nerazzurro, infatti, pare destinato a una scadenza di contratto, ma l’Inter non vorrebbe liberare gratuitamente il giocatore ed ha pensato all’ipotesi di uno scambio di prestiti con Dia.