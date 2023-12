David-Milan, c’è l’intoppo: rossoneri spiazzati

Il Diavolo segue fortemente l’attaccante canadese, ma c’è un ostacolo che complica ogni cosa. Affare a rischio.

La prestazione di ieri di Luka Jovic contro il Frosinone era quelli che tutti aspettavano da tempo. Ciò non toglie che il Milan ha comunque bisogno di un centravanti e si farà di tutto per portarlo a Milano già nella prossima sessione di calciomercato. Il nome più seguito è senza dubbio quello di Jonathan David del Lille, che rappresenta per distacco uno dei migliori prospetti presenti nei campionati europei. La trattativa potrebbe però essere più complicata del previsto.

Il Milan vuole David: la richiesta del Lille però spaventa

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il canadese è la priorità della dirigenza e il suo arrivo sarebbe sicuramente importante per permettere a Stefano Pioli di avere un’arma in più che può risultare decisiva nel corso della stagione. Il principale ostacolo è però la richiesta del Lille che non sembra voler aprire ad offerte inferiori ai 40 milioni di euro.

Si tratta di una cifra che al momento il Milan non può spendere ed è per questo motivo che l’affare rischia di saltare, almeno per il momento. Il contratto del classe 2000 scade infatti nel 2025 e con il passare dei mesi la cifra richiesta del club francese dovrà chiaramente scendere.