Dietrofront Milan, cambiano tutti i piani

La società rossonera cambia idea: ci sono segnali di ripresa, c’è fiducia per la seconda parte di stagione

Dietrofront del Milan: la società ha deciso di cambiare strategia per il continuo della stagione. La delusione Champions non solo è stata un fallimento sul piano sportivo ma anche riguardo a quello economico. Una situazione complicata che non potrà permettere ai rossoneri di spendere e spandere nell’imminente finestra di calciomercato invernale. La volontà dei rossoneri è quella di aumentare il valore della rosa nel reparto difensivo.

La retroguardia è stata colpita da una vera e propria maledizione. Nel corso della stagione tanti gli infortunati tra Maignan, Sportiello, Kalulu, Kjaer, Thiaw, Caldara e Pellegrino. L’unico ad essere riuscito indenne da questa vera e propria emergenza difensiva è stato Fikayo Tomori: leader tecnico del Milan.

Per la sfida contro il Monza, Stefano Pioli è pronto a ricorrere ai ripari a causa anche della squalifica rimediata dal capitano Davide Calabria che verrà sostituito da Alessandro Florenzi. L’ex calciatore della Roma, finora, ha dato il suo aiuto sul lato sinistro, schiacciando Theo Hernandez al centro della difesa. Alla luce di ciò, pronto un esordio in Serie A di una giovane promessa: Jan-Carlo Simic.

Il Milan vuole migliorare in difesa, fiducia in attacco

Per gran parte dei mesi di novembre e dicembre, la squadra rossonera è stata decimata in difesa ma anche in attacco: la squalifica di Giroud e l’infortunio di Leao sono stati due fattori determinanti per il periodo negativo che ha travolto il Milan sia in Serie A che in Champions League.

Le ultime due gare di campionato Stefano Pioli ed i suoi ragazzi hanno collezionato soltanto 3 punti, ottenuti contro il Frosinone. Una sfida importante che ha visto protagonista anche Luka Jovic che ha potuto siglare il suo primo gol in rossonero a cui ha dato continuità grazie alla marcatura nell’ultima sconfitta contro l’Atalanta, valevole per il momentaneo 2-2.

Alla luce di ciò la dirigenza vorrebbe dar fiducia alla coppia Giroud-Jovic e investire il budget in un reparto molto più problematico. Per questa ragione la pista Serhou Guirassy sembra esser stata totalmente abbandonata dai rossoneri che vorrebbero posticipare l’acquisto dell’attaccante guineano al prossimo giugno.

In 12 partite di Bundesliga ha siglato 16 reti ed un assist che stanno risultando decisivi ai fini di una clamorosa qualificazione dello Stoccarda in Champions League. La sua valutazione si aggira attorno ai 40 milioni.