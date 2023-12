Donnarumma ne ha combinata un’altra: entrata killer in Le Havre-PSG – VIDEO

Il portiere italiano in quel di Parigi non sta vivendo la sua migliore esperienza calcistica. L’ultima che ha combinato è da brividi

Gianluigi Donnarumma è passato dall’essere amato all’essere fischiato da molti dei tifosi italiani per via dei suoi comportamenti forse un po’ da voltagabbana. Il portiere italiano sembrava fosse vicino alla decisione di scrivere la storia con il Milan, il club che lo ha cresciuto e buttato tra i campioni, ma alla fine ha scelto il Paris Saint-Germain.

Eppure l’estremo difensore italiano è passato dall’essere considerato uno dei portieri più forti al mondo all’essere un giocatore estremamente disattento e con poca responsabilità commettendo spesso gesta che peccano di esperienza e non solo. Ora al Paris Saint Germain Donnarumma sta vivendo un’esperienza non proprio positiva a livello sportivo e non solo. Molte volte infatti si rende protagonista, in campo, di svarioni improbabili. Questa volta il portierone italiano però ha davvero esagerato, in Ligue 1, e il suo gesto è un tutto dire.

Donnarumma, così non ci siamo

Donnarumma e la sua entrata killer lasciano a bocca aperta i tifosi allo stadio e a casa, il video parla chiaro.

Quando un giocatore non si trova in un ambiente adatto a sé i comportamenti, in campo soprattutto, parlano chiaro. L’ex Milan, lanciato allora in prima squadra giovanissimo dal compianto Sinisa Mihajlovic, ora in Francia vede nero.

Sono ormai noti i video e le partite in cui il portiere italiano ha spesso peccato di attenzione subendo gol da azioni sbagliate, e da lui partite magari per errori palla al piede, oppure di autogol improbabili. Questa volta però Gigio l’ha fatta grossa.

Si tratta del match La Havre – PSG di Ligue 1 dove dopo appena 12′ il portiere azzurro decide di fare un’entrata killer su un giocatore avversario, Casimir, fuori dall’area di rigore portando il suo piede destro all’altezza del capo dell’avversario disinteressandosi quasi del pallone.

Ovviamente l’espulsione è stata diretta e il giocatore ha lasciato il terreno di gioco con un’espressione perplessa sul suo volto. Molti i commenti ironici sull’accaduto dove Gigio viene incriminato di essersi dato alla WWE piuttosto che al calcio. Questo si aggiunge ad una lunga catena di gesti inspiegabili dove il portiere italiano manifesta gravi mancanze in campo creando situazioni di difficoltà anche alla sua stessa squadra. Fortunatamente il PSG alla fine ne è uscito vittorioso per 2-0 con gol di Mbappé e Vitinha.