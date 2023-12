Doppio colpo e Milan spiazzato: ora l’accordo è vicino

Anche se non è ancora cominciato, il mercato comincia a dare i suoi primi esiti inaspettati. Ad uscirne leso il Milan, che potrebbe dover rinunciare a qualche nome importante appuntato da tempo.

Il Milan ha fretta di assicurarsi i rinforzi che desidera. Sirene di emergenza suonano da più reparti, in particolare modo dalla difesa e dall’attacco, dove Stefano Pioli sta facendo fatica, visti i numerosi impegni che sino ad ora hanno pavimentato la stagione rossonera.

Per portare avanti un mercato estivo da 10 (quasi con lode), la dirigenza di Milanello ha stilato un elenco di nomi fra cui probabilmente ci saranno i nuovi arrivi del Diavolo. Il Milan guarda a sorprese e giovani talenti e li affianca a stelle di calibro mondiale e Furlani è al lavoro ancora per rinforzare la rosa.

In questa ottica rientrano alcune pedine importanti che, secondo varie indiscrezioni, potrebbero prossimamente fare il loro atterraggio ufficiale nel capoluogo lombardo. Ma non tutte le piste sono così semplici. E sembra che quella preferita al momento dal Milan sia destinata clamorosamente a sfumare.

Milan: la pista-doppia in decollo lontano da Milano

Se c’è un giocatore che potrebbe, anche solo in parte, sbloccare il mercato rossonero, questo è Rade Krunic. Il mediano classe 1993, al Milan dal 2019 e in scadenza di contratto nel giugno 2025, sarebbe finito nel mirino del Fenerbahce. Il club turco vuole fare sul serio già a gennaio e pare sia disposto a sborsare la cifra di almeno 10 milioni di euro richiesta dalla società rossonera.

Nonostante la cifra incassata dal centrocampista il Milan potrebbe veder sfumare un altro obiettivo di mercato. Stiamo parlando dell’attaccante del Bayern Monaco Thomas Muller, accostato più volte ai rossoneri ed al momento davvero lontanissimo.

Il veterano del Bayern Monaco – dove milita in prima squadra dal 2009 ormai – potrebbe rinunciare al rinnovo del contratto (in scadenza a giugno) e ci sono diversi media che discutono di un suo possibile arrivo a Milano nei prossimi mesi estivi.

Ma di poche ore fa è la smentita da parte dei media turchi, come riportato dal profilo X di Ork. Anche in questo caso, ci sarebbe proprio lo zampino del Fenerbahce per il mancato arrivo di Muller in rossonero. Il club di Istanbul, infatti, ha come secondo obiettivo in cima alla lista proprio quello del tedesco classe ’89.

Se con Krunic sembra verosimile che si sia già firmato un accordo, per quanto riguarda il campione tedesco ancora la trattativa appare in uno stato embrionale. Che sia semplice ricerca di informazioni? Per ora il Milan appare come doppiamente beffato.