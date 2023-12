Dove vedere Atalanta-Milan in TV e in Streaming

Alle ore 18:00 Atalanta e Milan si affrontano al Gewiss Stadium di Bergamo. Dove sarà possibile guardare il big match in TV e streaming?

Il Milan deve ripartire dal caos delle ultime settimane ma con la convinzione dell’ultima uscita contro il Frosinone, l’Atalanta per risanare le macerie di Torino. Alle 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo andrà in scena per l’appunto il match tra Atalanta e Milan.

Una partita mai scontata, ma che nasconde un insito messaggio per ambedue le compagini: vincere e convincere. Le due compagini sono infatti accomunate da un unico denominatore. Il vortice negativo infatti ha coinvolto entrambe le squadre, e sin qui le cose non sono andate proprio come sperato. Il Milan, date le numerose assenze causa infortuni, si è ritrova in un circolo vizioso, che al momento non conosce ancora via d’uscita. Ad aggiungersi a questo, ci si mettono anche i risultati, ancora troppi errori da matita rossa ma soprattutto sconfitte e punti che possono pesare nel corso di una stagione. Nelle ultime 5 uscite il bilancio detta 2 vittorie, altrettanti pareggi e ben 1 sconfitta.

Se da una parte c’è il Milan che può sembrare in crisi, l’Atalanta non è da meno. Gasperini nelle ultime uscite non è riuscito a far brillare i propri calciatori, e le sconfitte pesano sul bilancio di una stagione che sin qui non ha ancora dato accenni di voler migliorare. Nelle ultime 5 uscite in campionato, il bilancio segna 1 vittoria e 1 pareggio contro ben 3 sconfitte, contro Inter, Napoli e Torino.

Atalanta-Milan, DAZN o Sky? Dove vedere il match in TV e streaming

Sarà possibile vedere Milan-Juventus in esclusiva su DAZN, dove basterà scaricare l’app e registrare le credenziali richieste, oppure registrarsi direttamente dal sito. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento tramite Smart TV o Console da gioco.

Milan-Juventus sarà disponibile anche per gli abbonati DAZN e Sky, che potrebbero utilizzare ZONA DAZN, al canale 214 di Sky Sport. In uno stadio pieno come al solito che regalerà ai presenti un’atmosfera unica, per una delle partite più belle e seguite di questo campionato.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; De Ketelaere. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djimsiti, El Bilal, Palomino, Scamacca, Toloi

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Chukwueze, Giroud, Pulisic. All. Pioli

Squalificati: nessuno