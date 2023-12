“E’ stato proposto al club”: Milan, il difensore può arrivare a sorpresa della Premier League

Il Milan cerca un difensore sul mercato anche a causa dei continui problemi fisici che stanno colpendo la rosa a disposizione di Pioli

Quella del Milan è una situazione a dir poco complicata. I rossoneri dopo le vittorie contro Newcastle e Monza, che avevano ridato un po’ di fiducia e speranza a tutto l’ambiente, sono incappati in un brutto pareggio contro la Salernitana. Risultato, fra l’altro, giunto non per caso o sfortuna ma al termine dell’ennesima prestazione poco convincente della stagione. I rossoneri devono subito riprendersi se vogliono ancora sperare di riacciuffare le prime della classe, ed inoltre devono guardarsi bene le spalle dalle inseguitrici: Bologna su tutte, visto che i ragazzi di Thiago Motta al momento sono quarti a due lunghezze di distanza proprio dal Milan.

Per concludere al meglio questa stagione ed evitare la mancata qualificazione alla Champions League, sarebbe importante intervenire sul mercato già a gennaio. Troppo importante per il club rossonero partecipare alla competizione regina il prossimo anno: sia per una questione di appeal internazionale, sia per una questione puramente economico-finanziaria. Moncada e Furlani ovviamente sono al lavoro: nelle ultime ore è spuntata fuori l’indiscrezione secondo cui al Milan si è proposto un calciatore della Premier League.

Mercato Milan, Kehrer nel mirino: gli ultimi aggiornamenti

Il Milan finora sta vivendo una stagione complicata, con risultati altalenanti anche per via dei numerosi infortuni che piano piano stanno decimando la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Già 20 i problemi muscolari riscontrati da inizio stagione: un numero altissimo se si pensa che siamo soltanto a dicembre e che la fase più calda – forse – deve ancora iniziare.

I rossoneri devono affrontare un’Europa League quantomai competitiva e provare a rientrare in corsa per la vittoria dello scudetto: quest’ultimo un obiettivo, ad oggi, alquanto lontano.

Tra i reparti che più di tutti necessitano di rinforzi, c’è sicuramente la difesa. In particolare se guardiamo alla batteria di centrali a disposizione di Pioli. Con il grave infortunio occorso a Tomori, e considerate le condizioni fisiche quasi sempre precarie di Kjaer, il tecnico emiliano si trova attualmente in una situazione non proprio semplice.

Da qui la necessità di operare sul mercato a gennaio. Secondo quanto riporta Tuttosport, il club rossonero starebbe pensando tra gli altri anche a Kehrer, difensore centrale in forza al West Ham. Possibile, allo stato attuale delle cose, soltanto un arrivo in prestito.