Emergenza difesa Milan, si corre ai ripari: svelata la lista di Moncada

Il Milan deve fare i conti con l’emergenza in difesa ed ora la possibilità di acquistare nella finestra di mercato imminente è sempre più concreta

La dirigenza rossonera, su tutti Moncada, è a lavoro per costruire una squadra a Pioli, competitiva e soprattutto integra fisicamente. I diversi guai fisici che hanno coinvolto differenti reparti milanisti stanno condizionando la stagione del Diavolo che ha dovuto lasciar perdere le ambizioni scudetto, concentrarsi sulla qualificazione alla prossima Champions League e vincere l’Europa League.

L’obiettivo europeo è stato dichiarato apertamente da Stefano Pioli dopo il mancato passaggio del turno agli ottavi di finale in un girone di ferro con Borussia Dortmund, PSG e Newcastle. I rossoneri saranno impegnati sabato 30, alle 18, contro il Sassuolo e chissà se potrà chiudere un 2023 ricco di alti e bassi. Durante quest’anno, infatti, la squadra di Stefano Pioli ha potuto provare il gusto di una semifinale di Champions.

L’esperienza accumulata potrebbe giocare un ruolo fondamentale per risollevare una stagione che pare maledetta. Nell’ultima sfida contro la Salernitana, ennesima rimonta subita ed ancora svarioni difensivi. Il Milan ricorre sul mercato e la lista si fa sempre più fitta per i possibili nuovi calciatori della squadra milanese.

Gabbia torna alla base, nel mirino altri tre difensori

Dopo il breve prestito al Villareal Matteo Gabbia, alla luce dei guai fisici di gran parte della retroguardia rossonera, è stato richiamato dalla società milanista per dare il proprio contributo alla causa. Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, infatti, il Milan vorrebbe chiudere quanto prima i discorsi con gli spagnoli per dirigersi immediatamente verso l’acquisto di un altro difensore.

Nel mirino di Moncada e D’Ottavio, infatti, ci sarebbero tre difensori che hanno giocato o che stanno giocando in squadre di alto livello. L’obiettivo della dirigenza rossonera, infatti, è quello di acquistare dei centrali già formati che possano dare immediatamente il loro sostegno in un periodo negativo per la squadra.

I nomi sulla lista sono quelli di Thilo Kehrer del West Ham, Clement Lenglet dell’Aston Villa e Nordi Mukiele del Paris Saint-Germain. Il primo ha una valutazione di 9 milioni e vanta l’esperienza di aver giocato nel PSG dei grandi mentre il secondo è valutato 8 milioni di euro e lo si ricorda per la sua avventura al Barcellona di Messi. Trattative difficile, invece, per Mukiele che non andrà via dalla società parigina se non dopo la presentazione di un’offerta consona e perciò troppo elevata per le casse rossonere.