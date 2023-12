Emergenza Milan in difesa, si corre ai ripari: soluzione inaspettata

Situazione di totale emergenza per il Milan, bersagliato ancora una volta dai numerosi infortuni. Soluzione inaspettata

Prosegue la situazione complicata, legata ai numerosi infortunati, in casa Milan. I rossoneri ancora una volta hanno dovuto fare i conti con i troppi problemi fisici, che hanno scatenato più di qualche polemica dall’esterno.

Ad aggiungersi alla lista Malick Thiaw, infortunatosi lo scorso 28 novembre nel match di Champions League contro il Borussia Dortmund a causa di una lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Dunque difficile rivedere il tedesco in campo prima di febbraio.

Il classe 2001, come detto non è l’unica assenza, soprattutto nel reparto difensivo, in cui l’infermeria era già riempita dai suoi compagni di ruolo. Questo ha fatto scattare l’emergenza sul piano dirigenziale che dovrà ricorrere nel più breve tempo possibile.

Calciomercato Milan: soluzione inaspettata

Proseguono i problemi per Stefano Pioli, che dopo aver fatto esordire il classe 2008, Francesco Camarda nella delicata sfida contro la Fiorentina, pensa all’ennesimo esordio.

Nella gara di domani sera al San Siro contro il lanciatissimo Frosinone, il tecnico parmense schiererà dal primo minuto, data l’emergenza, e salvo cambi modulo, Jan-Carlo Simic. Classe 2005 e giovane della primavera rossonera, che già in estate però si era allenato con la prima squadra.

Dunque un chiaro segnale per il diavolo che dovrà salvaguardarsi quanto più possibile nella sessione di mercato di gennaio.

Pertanto, secondo quanto riportato da SkySport, si è manifestata l’ipotesi di un ritorno anticipato in Via Aldo Rossi di Matteo Gabbia. Il classe ’99 è stato mandato in prestito al Villareal quest’estate, dopo l’operazione Chukwueze.

Esperienza nel sottomarino giallo però che potrebbe concludersi prematuramente il difensore che potrebbe ritornare anticipatamente alla base, ritrovando il suo vecchio allenatore che l’ha lanciato in Serie A.

Sintomo di un periodo a dir poco sfortunato per il Milan che ha avuto a che fare troppo spesso con problematiche legate agli infortuni. Anche se il dubbio resta, e diventa difficile quando le scene persistono ed i problemi risultano esser poi sempre i medesimi.

Ciò non toglie però che l’emergenza resta, sia che si tratti di casualità, sia di errata preparazione atletica. Dunque resta un dato su cui la dirigenza dovrà soffermarsi nel prossimo gennaio e cercare di muoversi nella maniera più lesta possibile, per rinforzare per quanto possibile la rosa, cercando di sopperire alle assenze.

Dunque non è da escludere l’ipotesi del ritorno a Milanello di Gabbia che può anzitempo tornare a vestire la maglia del diavolo.