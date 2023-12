Erede di Pioli, i nomi in ballo sono due: il Milan ha deciso su chi puntare

Potrebbe essere l’ultima stagione di mister Pioli in panchina rossonera, per la dirigenza in ballo due nomi. Ecco di chi stiamo parlando

Il Milan ha iniziato questa stagione con un po’ di alti e bassi sia in campionato che in Europa. Il traguardo in Champions League è finito alla fase dei gironi arrivando terza in classifica potendo così restare però in Europa per giocare l’Europa League. Oggi, i rossoneri, infatti, scopriranno la prossima avversaria per i sedicesimi di finale.

L’obiettivo della squadra di Pioli è quello di arrivare quanto più lontano possibile in Europa soprattutto perché è una competizione che non è mai stata vinta dalla squadra rossonera. Per quanto riguarda, invece, l’obiettivo in serie A è quello di arrivare tra le prime quattro in classifica in modo da poter rigiocare la Champions League già il prossimo anno. Attualmente la squadra di Pioli è terza in classifica con trentadue punti, cinque in meno dalla Juventus che è al secondo posto e a nove punti di distanza dalla prima in classifica che è l’Inter.

Il Milan è stato anche molto sfortunato dal punto di vista degli infortuni e questo può essere anche un motivo sul perché la squadra non abbia avuto molta continuità sul campo.

Il futuro della panchina del Milan per il post Pioli

Stefano Pioli è sulla panchina del Milan dal 2019 e ha portato anche i rossoneri a vincere uno scudetto. Il matrimonio però tra lui e la squadra sembra destinato a finire. Infatti, il Milan starebbe pensando a un cambio in panchina in vista della prossima stagione.

I rossoneri si preparano al cambio in panchina per il prossimo anno e si stanno già muovendo per trovare il giusto profilo dell’allenatore che andrà a sostituire Stefano Pioli.

Tra i nomi disponibili, alla dirigenza del Milan piacciono soprattutto due nomi come è stato riportato da Sportitalia. Infatti, il sogno della scelta per la panchina sarebbe tra Thiago Motta da una parte e dall’altra Antonio Conte.

Il nome di Thiago Motta è dovuto anche e sopratutto al magnifico lavoro che sta facendo in Serie A. Infatti, quest’anno con la sua squadra attuale che è il Bologna è attualmente posizionato al quarto posto in campionato. Ieri ha affrontato la Roma di Jose Mourinho e i rossoblu hanno vinto per 2 a 0.

Antonio Conte, l’altro possibile nome per la panchina rossonera, invece è attualmente ancora fermo in attesa di trovare una nuova stimolante avventura.