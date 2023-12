Esordio da sogno con il Milan: meglio di Simic solo due rossoneri

Esordio da sogno per Jan-Carlo Simic. Il difensore entra e segna, scatenando la gioia dei tifosi rossoneri

Il giovane difensore rossonero, Jan-Carlo Simic, ha fatto il suo ingresso nel mondo della Serie A con un debutto esplosivo nel match Milan-Monza. Il talento classe 2005 ha fatto il suo esordio con la maglia rossonera trovando un gol determinante dopo appena 17 minuti dal suo ingresso in campo, regalandosi una gioia indimenticabile.

Subentrato al 24esimo minuto, dopo l’infortunio di Pobega, Simic ha immediatamente lasciato il segno al suo debutto con la maglia del Milan. A soli 18 anni, il difensore ha approcciato alla sfida di San Siro subito alla grande, realizzando il secondo gol rossonero su assist di Leao.

Per Simic adesso il sogno si è trasformato in pura realtà. Il giovane difensore è stato acclamato dalla Curva Sud sotto gli occhi emozionati della madre e del padre, presente sugli spalti. Debutto con gol, Jan-Carlo Simic non poteva sperare un inizio migliore in questa sua avventura nel Milan dei “grandi”.

Debutto esplosivo per Simic: meglio di lui solo due rossoneri

Nato in Germania e dotato di doppia nazionalità, il giovane difensore è arrivato al Milan nel 2022. Con i suoi 186 centimetri di altezza, Simic si distingue per la sua abilità nell’anticipare il gioco. Il promettente centrale rappresenta quello che adesso è il classico difensore moderno: solido, tecnico, rapido e bravo nell’uscita palla al piede.

Prima del debutto in Serie A, ha accumulato 14 presenze tra il campionato Primavera e la Youth League, segnando anche un gol. Il debutto fulmineo di Jan-Carlo Simic con il Milan resterà impresso nella storia del club come uno dei momenti indimenticabili per il giovane difensore. L’impatto immediato e il gol hanno permesso a Jan-Carlo Simic si scrivere il suo nome una pagina di storia del Milan.

Nel panorama del calcio italiano, pochi giovani talenti riescono a lasciare un’impronta indelebile nel cuore dei tifosi. Eppure, c’è un nome che si è insinuato prepotentemente nell’olimpo delle promesse emergenti: Jan-Carlo Simic.

Il diciottenne talentuoso ha incantato i sostenitori del Milan segnando un gol storico all’età di 18 anni e 229 giorni. La rete rifilata al Monza, lo ha collocato in un ristretto gruppo di giocatori ad avere raggiunto un simile traguardo con la maglia rossonera in Serie A.

Secondo i dati raccolti da ‘Opta’, soltanto due altri giovani talenti sono riusciti a segnare ad una età minore rispetto a quella di Simic indossando la casacca del Milan: Alberto Paloschi e Alexandre Pato.

L’impatto di Jan-Carlo Simic con la maglia rossonero è stato esplosivo. Il difensore ha iniziato nel migliore dei modi il suo cammino nel campionato di Serie A, diventando uno dei giocatori più giovani ad avere segnato con i colori del Milan.