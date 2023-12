Europa League, delineate le possibili avversarie del Milan ai playoff

Dopo le ultime partite dei gironi di Europa League, ecco le possibili squadre che il Milan può affrontare ai playoff.

Non è bastata la vittoria sul Newcastle per 2 a 1 al Milan di Stefano Pioli per accedere agli ottavi di Champions League: il pareggio tra Borussia Dortmund e Paris Saint Germain ha condannato i rossoneri a dover abbandonare la competizione, con l’auspicio però di continuare a far bene a livello europeo, in particolare in Europa League, una competizione che fino a qui la squadra rossonera non ha mai vinto.

Nonostante i rossoneri abbiano considerato fin dall’inizio il proprio girone un girone di ferro, in casa Milan c’è tanto rammarico per l’uscita dalla coppa dalla grandi orecchie, in primis perché il Milan ne ha vinte ben 7, in secondo perché nel girone d’andata si poteva fare molto di più.

Sorteggi Europa League, le possibili avversarie del Milan

La retrocessione dalla Champions all’Europa League permette alle terze di ogni girone di Champions di giocarsi i playoff con le seconde dei gironi di Europa: è il caso del Milan, che sarà atteso da una doppia sfida a febbraio con una seconda classificata di Europa League.

I rossoneri verranno a conoscenza degli avversari lunedì 18 dicembre, quando a Nyon verranno sorteggiate le partite valide per i playoff, prima di conoscere le 16 squadre che si giocheranno la competizione a partire dagli ottavi.

Con la fine delle partite dei gironi, però, si può fare già un elenco delle possibili avversarie del Milan: sicuramente non ci sarà la Roma, in quanto squadra della stessa nazione; le due formazioni si potranno affrontare eventualmente a partire dai quarti. Questa la lista delle possibili avversarie: Friburgo, Marsiglia, Sparta Praga, Sporting Lisbona, Tolosa, Rennes e Qarabag.