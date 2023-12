Fantacalcio Milan, quali rossoneri schierare contro l’Atalanta

Milan ospite dell’Atalanta per uno dei big match della quindicesima giornata di Serie A: scopriamo insieme quali rossoneri schierare al Fantacalcio.

Con la festività cattolica dell’Immacolata Concezione, il secondo weekend del mese di dicembre si apre in anticipo. Un weekend che sarà ricco di grandi match in Serie A, partendo proprio da stasera: all’Allianz Stadium di Torino si affronteranno Juventus-Napoli.

La quindicesima giornata del massimo campionato italiano continuerà domani con altri tre match, tra cui la bella sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Milan. Una partita molto importante per entrambe le squadre in ottica quarto posto, ma con i ragazzi di Pioli che continuano a tenere ben in vista le prime due posizioni della classifica.

Chi schierare al Fantacalcio in Atalanta Milan

L’inizio della giornata di Serie A coincide anche l’inizio di un altro turno di Fantacalcio. Prima di scoprire quali rossoneri poter schierare, vediamo prima le scelte di formazione di mister Stefano Pioli. In porta non ci sono dubbi con Maignan pronto a difendere i pali; in difesa sarà confermato Theo Hernandez centrale al fianco di Tomori con Calabria e Florenzi ad agire sulle fasce laterali; a centrocampo certi di una maglia da titolare Reijnders e Loftus-Cheek, mentre Musah, Pobega e Krunic si giocano l’altra maglia (il primo in leggero vantaggio); in attacco potrebbe tornare Leao ma non dal primo minuto: giocheranno Chukwueze, Giroud e Pulisic.

MAIGNAN – Non sarà la partita più facile, sarà difficile mantenere la porta inviolata, ma Maignan è tra i migliori portieri in circolazione e non può essere lasciato fuori.

CALABRIA – Gli esterni dell’Atalanta hanno una gamba lunga e potrebbero creare problemi sulle fasce: se avete di meglio in difesa, affidatevi ad altri profili.

TOMORI – Gol contro il Frosinone e responsabilità maggiori che lo esaltano: sì Tomori è una buona scelta per questo match.

THEO HERNANDEZ – Ottima prestazione nello scorso weekend in questa posizione inedita, ma ora l’avversario è più ostico: nonostante ciò, lasciare Theo fuori è quasi impossibile.

FLORENZI – L’ex Roma convince ancora meno di Calabria: questa non è la sua fascia e potrebbe risentirne.

MUSAH – Il centrocampo dell’Atalanta è solido e Musah potrebbe andare in difficoltà con un pressing asfissiante: non lo consigliamo per questa gara.

REIJNDERS – Discorso diverso per l’olandese che sta dimostrando il suo valore partita dopo partita: da schierare anche in questo turno.

LOFTUS-CHEEK – L’assenza dell’ex Chelsea si è fatta sentire nelle scorse settimane, il suo ritorno in campo ha dato nuova vita al centrocampo: è tra i consigliati per questo match.

CHUKWUEZE – La sua crescita è sotto gli occhi di tutti, ma il gol in campionato non è ancora arrivato: Atalanta-Milan è il match giusto per trovare la prima rete in Serie A?

GIROUD – Torna dopo due giornate di squalifica con una voglia matta di tornare a incidere e aiutare la propria squadra: puntate tutto su Giroud.

PULISIC – Sì, Pulisic può essere ancora schierato: l’americano è pronto a regalare gioie ai suoi fantallenatori in una partita che si appresta alle sue qualità tecniche.