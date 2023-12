“Furia Cardinale, divorzio a giugno”: Milan, si prepara la rivoluzione

Gerry Cardinale presidente del Milan dice stop e inizia a pensare ad una vera e propria rivoluzione da attuare a giugno. Possibile addio per qualcuno?

Per il Milan l’ultimo periodo non è stato proprio dei migliori, tra il periodo di mancate vittorie durato circa un mese, i risultati altalenanti, l’uscita dalla Champions League arrivata una settimana fa e poi un problema ricorrente dal giorno zero: i troppi infortunati. Questa stagione per i rossoneri sembra essere veramente ricca di imprevisti da quand’è iniziata la Serie A ad agosto gli infortuni che hanno colpito la squadra di Pioli sono stati veramente tantissimi, su 27 giocatori 20 si sono infortunati anche più di una volta per arrivare ad un totale di 29 infortuni in sole 16 giornate di campionato, per una media che arriva a quasi due infortuni a partita. Di questi 29 infortuni, solo 19 sono di origine muscolare e molto spesso colpiscono flessori, tendini e polpacci.

Questa è una situazione difficile, infatti a Milanello c’è grande apprensione nel non riuscire a frenare questi dati però allo stesso tempo si sta cercando di individuare la causa di tutti questi giocatori che si infortunano anche più di una volta e a distanza di poco tempo. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport pare si siano analizzati con cura anche i metodi di allenamento quotidianamente svolti al centro sportivo di Carnago, anche se ovviamente i motivi potrebbero essere i più vari e difficilmente la colpa può essere attribuita ad un solo colpevole.

Cardinale dice stop alla situazione infortuni: provvedimenti in vista

Nonostante tutto ventinove infortuni in poco più di quattro mesi sono veramente tanti e Pioli dopo aver recuperato Leao adesso si vede a dover fare i conti con altri due nuovi infortuni, Tommaso Pobega e Noah Okafor, appena rientrato da un altro problema fisico. I due giocatori potrebbero stare lontano dal rettangolo di gioco per circa un mese e mezzo due.

Un problema enorme per Pioli che da ormai tre anni è costretto a fare i conti con problemi fisici continui, che non permettono praticamente mai di schierare l’undici tipo studiato dal tecnico, ma mai come quest’anno dove la situazione sembra più grave del previsto. Chi non è per niente contento della situazione è senza dubbio il presidente Gerry Cardinale, che dopo aver compreso quanto sta succedendo ha minacciato di introdurre cambiamenti.

In questi cambiamenti potrebbe essere incluso qualche saluto importante? Questo ancora non si sa però i dati che si leggano ad oggi sul Milan per quanto riguarda gli infortuni sono veramente impressionati. Se poi si tiene conto che siamo solo a dicembre e il campionato è ancora molto lungo è chiaro che in dirigenza si voglia trovare una soluzione.

Come riportato da Tuttosport, a fine anno non si esclude che verranno valutate anche queste situazioni dai piani alti e potrebbe anche essere che qualcuno tra Stefano Pioli e il suo staff possa lasciare il Milan.