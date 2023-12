Gasperini esulta: “Vittoria meritata”, poi il commento su De Ketelaere

Le dichiarazioni dei protagonisti alla fine della sfida tra Atalanta e Milan, valida per la 15^ giornata di Serie A.

Dopo tre partite in cui erano giunti dei risultati utili (un pareggio e due vittorie) per il Milan arrivano un nuovo scivolone. Il Diavolo riassapora il gusto della sconfitta sul campo dell’Atalanta dove arriva un 3-2 che fa esultare la società bergamasca. Per i tifosi rossoneri questa sconfitta suono come un ennesimo campanello d’allarme perché la vetta della classifica inizia ad allontanarsi e anche in ottica quarto posto bisogna stare attenti alle inseguitrici.

Gasperini festeggia per la prima vittoria in campionato contro una big di Serie A

Il tecnico dell’Atalanta. Gian Piero Gasperini, dopo il triplice fischio del match è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria della sua squadra contro il Milan. Questo il pensiero dell’allenatore nerazzurro nel postpartita: “Il Milan è una squadra molto duttile che cambia molte facce. Noi però siamo stati bravi e nel primo tempo siamo stati bravi come organizzazione. Poi dall’intervallo ancora meglio, siamo riusciti a coprire tutto. Quando incontri una squadra come il Milan che ti offre tante situazioni diverse devi essere molto preparato sotto questo aspetto”.

Su De Ketelaere: “Lui quando gioca così va bene, mi dispiace se non segna perché capisco che per lui il gol sia importante. Rimane però in grande crescita come convinzione e come fiducia nei suoi mezzi”.

Sulla vittoria con una big: “Abbiamo raccolto pochissimo anche in altre circostanze che abbiamo fatto prestazioni simili. Del tutto meritata questa vittoria. In queste partite con altre grandi abbiamo raccolto poco ma non te le dimentichi queste prestazioni”.