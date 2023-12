Gioiellino di mercato per il Milan: Furlani e Moncada volano in Francia

Nuovo gioiellino di mercato per il Milan. Furlani e Moncada sono pronti a tornare in Francia per visionare il giovane talento.

Si avvicina ad ampie falcate l’apertura della finestra invernale di mercato 2024, che vedrà senz’altro il Milan come una delle principali protagoniste. I rossoneri sono infatti finiti al centro di molteplici voci di mercato soprattutto a causa dell’emergenza infortuni, con difesa ed attacco apparsi come i ruoli più caldi. Il lavoro di Furlani e Moncada è però universale e soprattutto ben organizzato, con i due dirigenti rossoneri letteralmente stregati dal giovane centrocampista francese. Una situazione, questa, da analizzare con calma, dato che le voci narrano di possibili risvolti ufficiali nel breve periodo.

Nuovo gioiellini per il Milan, sondato Guy Zohouri

Torna nuovamente in Francia il Milan, per sondare giovani talenti da portare in Italia. In particolare, la compagine rossonera sarebbe finita sulle tracce di un centrocampista in grado di attirare le attenzioni di parecchi club, ma soprattutto del duo Furlani-Moncada. Trattasi di Guy Noel Zohouri, “tuttocampista” francese e di origini ivoriane, attualmente sotto contratto con il Le Havre. La squadra militante in Ligue 1 può infatti vantare uno dei migliori settori giovanili di Francia, dalla quale promette di uscire e di far parlare un gran bene di se anche il classe 2007 sopracitato.

Questo perché, con la maglia dell’U-19 del club, Zohouri ha già avuto la forza di strappare la titolarità nel ruolo nonostante sia uno dei profili più giovani in rosa, collezionando ben 12 presenze in campionato. Il tutto, accompagnato anche da una rete, che non rappresenta però l’unica marcatura stagionale del francese. In Coppa infatti, Zahouri ha marcato con un gol la propria singola presenza nella competizione, apparendo a tabellino nonostante i soli 8 minuti giocati. Dal 19 settembre 2023, infine, è divenuto anche parte dell’organico della Francia U-17, con la quale ha collezionato una presenza siglando anche un gol contro la Slovenia.

Il tutto avrebbe quindi attirato le attenzioni del Milan e del proprio duo di mercato, secondo quanto riportato dal portale Footmercato nonché in Italia da calciomercato.com . Le voci narrano infatti di un incontro tra dirigenza rossonera ed entourage del calciatore avvenuto negli scorsi giorni, con il club di Milano apparso ampiamente volenteroso di mettere sotto contratto il giovane. Furlani e Moncada ne sono infatti rimasti affascinati, e tutto sembrerebbe suggerire ad una giusta riuscita della trattativa. Se così fosse, il Milan si ritroverebbe a rinforzare alquanto il centrocampo della propria selezione Primavera.