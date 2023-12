Il Bayern Monaco fa sul serio per il big: l’indiscrezione fa tremare Pioli

Continua il momento no del Milan, l’indiscrezione fa tremare Stefano Pioli: un top nel mirino di una big europea

La squadra rossonera continua a vivere un momento molto negativo. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta a causa di un gol di tacco allo scadere di Luis Muriel, i rossoneri cercheranno di riprendersi in questo turno di Champions League. La trasferta contro il Newcastle sarà decisiva per le sorti del Diavolo nella massima competizione europea.

La partita, in programma domani sera alle 21 al St. James’ Park, sarà una vera e propria battaglia per i ragazzi di Stefano Pioli alla ricerca di una miracolosa qualificazione agli ottavi di finale. L’unica combinazione possibile vedrebbe i milanisti tornare dall’Inghilterra con 3 punti ed il Borussia Dortmund trionfare sul PSG. Contro i bianconeri, orfani di Pope, talentuoso portiere britannico, out fino ad aprile, il Milan dovrà affidarsi ai propri beniamini Giroud, Theo e Maignan.

Proprio il portiere francese sembrerebbe essere nel mirino di una big europea, pronta a rivoluzionarsi in un ruolo che negli anni è stato ben protetto da un calciatore, campione del mondo nel 2014: Manuel Neuer.

Maignan nel mirino del Bayern Monaco: la trattativa può decollare

Mike Maignan è un calciatore fondamentale per il gioco del Milan. La sua caratteristica fondamentale, oltre ad evitare le reti avversarie, è quella di essere parte integrante di un gioco, ormai moderno. Stimato per le sue abilità di posizionamento e di leadership è anche molto apprezzato in fase di costruzione di gioco offensivo: il recente assist per Pulisic contro il Frosinone è la conferma evidente di quanto abbia già dimostrato in passato.

Il Bayern Monaco è alla ricerca di un estremo difensore che abbia nelle corde proprio queste eccezionali qualità. Manuel Neuer, nell’élite del calcio tedesco e non solo, ha dato, sta dando e darà il suo contributo ai bavaresi fino al 2025. Il prolungamento del contratto, infatti, consente al Bayern di monitorare maggiormente l’attuale portiere della Francia e cercare di strapparlo al Milan proprio nell’ultimo anno di contratto, salvo imprevisti.

Maignan, infatti, ha firmato un contratto con scadenza 2026 che permetterebbe ai pluricampioni di Germania di acquistarlo a prezzo di saldo. L’attuale valutazione è di 45 milioni di euro ma il suo strepitoso rendimento, in vista anche di Euro 2024, può accelerare sia i tempi di crescita che la concorrenza dei top club europei. Sullo sfondo, il Milan, ovviamente, non intende privarsene se non per un’offerta irrinunciabile.