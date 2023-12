Il Milan dimentica la crisi, Pioli si prende la rivincita

Grande riconoscimento per i rossoneri che possono decisamente esultare. La statistica non può che far felice ogni tifoso del club.

Una squadra con la storia e il palmares del Milan deve sempre puntare ad arrivare in fondo alla Champions League, da sempre la casa del Diavolo. Per questo motivo l’eliminazione ai gironi non può passare inosservata. Al tempo stesso bisogna sempre guardare il lato positivo delle cose, infatti la vittoria in casa del Newcastle (tutt’altro che scontata) ha garantito ai rossoneri un posto alla fase ad eliminazione diretta dell’Europa League.

Non parliamo ovviamente dello stesso appeal della Champions, ma l’Europa League è comunque una competizione di rilievo che non inoltre ancora presente nella bacheca rossonera. Vincerla quindi sarebbe senza dubbio un grande traguardo e non va inoltre dimenticato che in caso di successo sarebbe garantita la qualificazione alla massima competizione europea della prossima stagione (che cambierà format non vedendo più la presenza dei classici otto gruppi da quattro squadre).

Per tutti questi motivi quindi i ragazzi di Stefano Pioli hanno il dovere di provare ad arrivare in fondo e la vittoria della coppa non è di certo impossibile. La squadra ha tutte le carte in regola per raggiungere la finale di Dublino all’Aviva Stadium in programma il prossimo 22 maggio e anche le statistiche danno ragione al club rossonero che può davvero puntare in alto. Il Milan resta tra le favorite della competizione.

Milan terza forza dell’Europa League: 7% di probabilità di successo

Ogni anno l’Europa League vede la presenza, soprattutto dopo i gironi e con l’arrivo delle terze dei gironi di Champions League, molti top club e anche in questa stagione il dato è confermato. Su tutte spiccano sicuramente il Liverpool di Jurgen Klopp e il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che si sta rendendo protagonista di una prima metà di stagione da record con il primo posto in Bundesliga davanti al Bayern Monaco e il girone di Europa League chiusa a punteggio pieno.

Secondo l’algoritmo Gracenote la terza squadra da tenere d’occhio è proprio il Milan. Infatti i Rossoneri sono ritenuti la terza forza della competizione e hanno il 7% di probabilità di alzare la coppa, davanti ci sono appunto i Reds con addirittura il 34% di probabilità e i tedeschi con il 16% di probabilità. Meno possibilità invece per gli altri club italiani con l’Atalanta al sesto posto e con il 5% di probabilità e con la Roma all’ottavo posto con il solo 3% di probabilità di vittoria finale.