Il Milan ha scelto il post Pioli: gioco d’anticipo e Juve beffata

La dirigenza del Milan studia il colpo sulla panchina come post Pioli. Secondo il giornalista i rossoneri possono giocare d’anticipo

Non c’è tregua per Stefano Pioli, ancora una volta finito nell’occhio del ciclone dei tifosi rossoneri. Il Milan è stata la squadra più bersagliata sul fronte infortunati, creando così ovvie difficoltà lungo il corso della stagione. Annata iniziata oltretutto col migliore dei propositi, sia per la grande campagna acquisti svolta durante l’estate, sia per il rendimento dimostrato nelle prime apparizioni.

Percorso subito interrotto però a causa dei troppi infortuni, tallone d’Achille dei rossoneri degli ultimi anni. Una condanna per il tecnico parmense da quando siede sulla panchina del diavolo che da sempre ha a che fare con questo genere di problematiche. Intoppi che hanno fatto mal pensare, soprattutto ai tifosi. Non può più essere solo sfortuna, quando i numeri sono così alti, in negativo.

Negativismo che non può far altro che protrarsi, soprattutto quando i risultati mancano. Proprio com’è successo a Pioli nelle ultime settimane, che ha faticato a trovare continuità, proprio a causa delle numerose assenze.

Scelto il dopo Pioli sulla panchina del Milan: Juve beffata

Durante la trasmissione di TVPlay, il giornalista Paolo Bargiggia, ha rilasciato un commento generale sull’attuale campionato di Serie A, intervenendo anche sul cammino dei rossoneri. Secondo l’opinionista potrebbe esserci un clamoroso cambio sulla panchina del diavolo.

Sono sotto gli occhi di tutti le ottime prestazioni del Bologna di Thiago Motta che sta compiendo un campionato a dir poco straordinario.

Questo dunque ha inevitabilmente attirato anche l’attenzione delle big del nostro campionato, fra cui anche il Milan. Non c’è solo il diavolo però ad osservare quanto di buono sta facendo l’ex centrocampista dell’Inter. Anche la Juventus infatti è alla finestra in ottica futura per un possibile cambio in panchina.

È chiaro infatti che un terzo anno senza successi in bianconero per Massimiliano Allegri, significherebbe fallimento totale, per cui sarebbe lecito aspettarsi un cambio. I rossoneri però questa volta può giocare d’anticipo, soprattutto perché ci sono stati parecchi infortuni. Dati che come detto non sono affatto passati inosservati, e nel momento in cui anche i risultati mancano è inevitabile che si venga a creare più di qualche malumore e mugugno all’interno dell’ambiente. Secondo Bargiggia Thiago Motta sarà il tecnico del Milan nella prossima stagione, Juve beffata!

“Il Milan però è più voglioso e impaziente di cambiare Pioli, del resto quando ha un’emergenza infortuni o cambi tutto lo staff o cambi l’allenatore”. Ha detto Bargiggia durante il suo intervento a TVPlay sul possibile cambio di panchine in Serie A.