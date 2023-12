Il Milan ribalta tutto: poker per salvare la stagione

In casa Milan si sta continuando a lavorare sul mercato e nelle prossime ore si potrebbe creare più di una situazione che cambierebbe gli scenari

E’ sprofondo rosso in casa Milan, con la squadra di Pioli che non sembra riuscire ad uscire dalla crisi stagionale. I rossoneri avevano risollevato il capo dopo le due vittorie consecutive contro Fiorentina e Frosinone, ma la sconfitta con l’Atalanta ha solo confermato come quello dei rossoneri sia un momento totalmente traballante e non appena il livello delle difficoltà aumenta, il Milan non riesce quasi mai a superare l’ostacolo. Se facciamo riferimento alle grandi sfide infatti, i rossoneri hanno vinto solo in occasione della sfida contro la Roma e nella gara di ritorno con il Psg, perdendo poi con Juve, Inter e Atalanta e pareggiando con il Napoli di Rudi Garcia, ma con la squadra di Pioli che aveva un vantaggio di due reti sui partenopei.

A queste, vanno poi aggiunte anche la sconfitta interna con l’Udinese e il pareggio di Lecce in fotocopia a quanto avvenuto al Maradona, con la differenza che se non fosse stato per il VAR anche il confronto del Via del Mare sarebbe risultato l’ennesimo k.o. Vuoi che la squadra abbia calato di intensità, vuoi per la lunga serie di infortuni, ma a Casa Milan serve una scossa immediata se si vuole sperare di salvare una stagione che sembra già destinata a presentare i titoli di coda.

Milan, presi Popovic e Miranda: si tratta anche per David e Ouedraogo, i dettagli

In tal senso, molto potrebbe accadere anche nel mercato, dato che la dirigenza rossonera continua a restare attiva e in queste ore avrebbe anche perfezionato quello che potrebbe essere il primo colpo. Il riferimento va all’attaccante del Partizan Belgrado Matija Popovic, che è stato virtualmente acquistato dal Milan per giugno prossimo, con il calciatore classe 2006 che firmerà un contratto con il Diavolo fino a giugno del 2028. L’obiettivo del club è quello di aggregarlo alla Primavera per inserirlo, poi, gradualmente in prima squadra. Ma quello dell’attaccante non è l’unico nome caldo, perché il Milan sta lavorando anche su altri tre fronti.

L’altro nome che sta facendo gola è quello di Juan Miranda, esterno del Betis Siviglia già bloccato dai rossoneri per giugno, ma per il quale non si esclude di anticipare i tempi già nella finestra di gennaio. Poi, ci sarebbero anche i profili di Jonathan David e di Kiwior, anche loro da tempo sul taccuino dei dirigenti rossoneri, per i quali – come riferisce ‘Tuttomercatoweb’ – si proverà un tentativo a gennaio ma dove bisognerà superare diversi ostacoli. Per l’attaccante del Lille la richiesta di 50 milioni può rivelarsi troppo eccessiva e qui bisogna studiare la formula giusta per convincere il club transalpino, mentre per l’ex Spezia c’è da convincere l’Arsenal. L’alternativa per la retroguardia è rappresentata dal ritorno di Gabbia dal Villarreal.