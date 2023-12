Il Napoli vuole strapparlo al Milan: è duello di mercato

Il Napoli si inserisce per un obiettivo di mercato: il Milan lo vorrebbe a partire dalla prossima stagione, ma è chiaro che la concorrenza del club azzurro fa drizzare le antenne in casa rossonera.

Il futuro di Stefano Pioli, al momento, è blindato dalla fiducia della dirigenza. Magari, l’avvento di Zlatan Ibrahimovic può essere da supporto al tecnico rossonero, che sicuramente non sta vivendo il momento più felice della sua permanenza al Milan. Ma è chiaro che le riflessioni, soprattutto per quanto concerne il medio – lungo termine, ci sono tutte: non provvedimenti immediati, ma lo spettro di un possibile cambio di guardia in panchina in vista dell’estate non è scenario da escludere a priori. Tanti i nomi già accostati al Milan nell’ottica di un possibile subentro a Stefano Pioli, che intanto è chiamato a dare segnali sul campo per spazzare via ogni voce analoga.

Tra i profili che, stando alle varie voci circolanti in queste settimane, c’è quello di Thiago Motta: il tecnico del Bologna è l’artefice di una squadra che può addirittura vantarsi di poter navigare in piena zona Champions League, attirano così l’attenzione di tanti club importanti. Tra cui, per l’appunto, il Milan che sicuramente lo tiene d’occhio, ma non solo. Perché anche il Napoli, da molto tempo, è sulle tracce del tecnico dei rossoblu. Insomma, che sia questa l’occasione per scatenare un vero e proprio duello tra le due compagini? Ecco come stanno le cose.

Thiago Motta tra Milan e Napoli: le ultime

Con il suo Bologna sta letteralmente facendo innamorare tutti: Thiago Motta è un nome che è finito sulle scrivanie dei vari top club per il futuro, grazie a dei risultati che sono innegabili e che sono inconfutabili. È il motivo per cui, seguendo la scia dei rumors recenti, il Milan lo tiene d’occhio, sebbene il cambio di allenatore al momento non rappresenti una priorità assoluta, ma attenzione anche al Napoli.

Il club azzurro è concretamente alla ricerca di un nuovo allenatore da cui poter far ripartire un nuovo ciclo dopo Walter Mazzarri (contratto fino a giugno per lui, ndr) e l’identikit ideale stilato dal presidente Aurelio De Laurentiis sembra portare proprio al coach del Bologna, per cui il patron dei campioni d’Italia in carica aveva tentato già un assalto dopo l’addio doloroso di Luciano Spalletti. Se il Milan intendesse fare sul serio per l’ex centrocampista della Nazionale, ci sarebbe da superare anche la concorrenza e, molto probabilmente, non solo.