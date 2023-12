Il piano del Milan: il nuovo bomber arriva a febbraio

Il Milan lavora sul mercato per far arrivare il nuovo bomber. Di seguito sono spiegate le ultime novità sul giocatore

Il Milan continua a lavorare sia sul campo che sul mercato senza sosta. Attualmente è terzo in classifica con trentatré punti ed è in attesa di giocare gli ottavi di finale di coppa Italia contro il Cagliari il due gennaio. In Europa, invece, affronterà il Rennes per gli spareggi di Europa League, competizione che i rossoneri non hanno mai vinto e dove vogliono arrivare il più a lungo possibile, come detto dal mister.

Sul mercato, invece, il Milan è alla ricerca delle giuste occasioni per poter migliorare la squadra e renderla ancora più competitiva. La squadra di Pioli, infatti, vuole trovare quella continuità che nella prima parte di stagione non ha avuto e soprattutto, dal momento che la squadra ha avuto tanti infortuni, vuole cercare sul mercato i degni sostituti che possano aiutare i rossoneri.

Uno degli obiettivi su cui il Diavolo sarà attivo sul mercato è quello di trovare il giusto giocatore per migliorare l’attacco, specialmente per la punta.

Le ultime novità sul mercato del Milan con Guirassy

Il principale obiettivo per l’attacco dei rossoneri è Serhou Guirassy, calciatore francese, naturalizzato guineano, classe 1996 attaccante della Stoccarda. Come riportato oggi su X dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sono previsti nuovi contatti tra i rossoneri e lo Stoccarda per l’attaccante.

Serhou Guirassy è il primo nome sulla lista del Milan per vestire la maglia rossonera in attacco specialmente dopo la straordinaria stagione che sta facendo con lo Stoccarda. Infatti, l’attaccante in sedici partite giocate ha realizzato diciannove gol e due assist.

I rossoneri per poter prendere nel mercato di gennaio l’attaccante hanno in programma nuovi contatti con lo Stoccarda entro la fine della settimana. Serhou Guirassy ha una clausola di risoluzione pari a 17,5 milioni di euro e il Milan sta lavorando per ottenere un pagamento rateizzato con magari un leggero aumento della cifra prevista per il club tedesco.

Un piccolo problema per i rossoneri è la Coppa d’Africa, infatti, la Guinea ha diramato la lista per i calciatori convocati e Serhou Guirassy è regolamente presente. La Coppa d’Africa si terrà in Costa d’Avorio con inizio il tredici gennaio e con la fine per l’undici febbraio. Per questo motivo, Serhou Guirassy, in caso di trasferimento al Milan, potrebbe arrivare a febbraio per poter aiutare la squadra di Stefano Pioli.