Il ritorno alle origini del Diavolo

La prova interna contro il Frosinone fa sorridere la classifica. Un ritorno alle origini, seppur momentaneo, da parte del Diavolo.

Una attesa più lunga del dovuto quella che ogni tifoso rossonero ha dovuto patire da ormai settimane. Finalmente è arrivata una prova di forza positiva da parte del Milan sotto tanti punti di vista.

Le sensazioni prima di questa partita erano certamente non ottimali e il Frosinone era considerata l’ultima spiaggia per Stefano Pioli che questa volta però ha risposto bene.

La scelta di Theo Hernandez centrale ha ripagato dove i suoi cambi con Florenzi sulla fascia gli offrivano le sue solite sgroppate e la sicurezza data in un ruolo differente è stata elevata. Una gara ottima considerato il nuovo ruolo ricoperto ma senza snaturarsi offrendo anche un bellissimo lancio a Jovic per l’azione del terzo gol. Anche la fiducia data proprio a Jovic finalmente ripaga e l’attaccante la sfrutta bene facendo rivedere i momenti dello Jovic di Firenze; quello vero. Arriva il primo gol rossonero, ed è un gran gol che mette in luce tutta la sua tecnica e qualità.

Da Jovic al ritorno di Bennacer; che Milan

Una gara che fa sorridere gli scettici, un Milan finalmente degno di nota.

Una gara preparata bene sia in difesa che in attacco da parte di Pioli con Loftus-Cheek assoluto mattatore che mette il fisico ovunque e un Chukwueze energico ad ogni pallone toccato. Infine un Pulisic tecnicamente pregiato che grazie all’assist di Maignan segna un gol bellissimo dall’alto tasso tecnico.

Milan Frosinone segna anche il ritorno in campo di Bennacer che fa urlare San Siro e nonostante il 3-1 dell’ex Brescianini sporchi il risultato Stefano Pioli, per questa notte, può fare sogni tranquilli certo della ancora piena fiducia da parte della società. Dunque una partita giocata con attenzione e qualità da parte dei rossoneri. Che sia però un promemoria per i ragazzi di Pioli per le prossime gare in calendario, che saranno cruciali per il futuro del Milan, dove non sarà possibile sbagliare e cullarsi per un risultato positivo contro una squadra di media classifica non è da Milan.

Per questa volta il Diavolo torna alle origini, ma le prossime partite ci sapranno dire se il cammino del Milan sarà ancora su questa falsariga con un Stefano Pioli però sicuramente ancora non perdonato degli errori passati. Pertanto occhi su Bergamo prossimamente, ma più nello specifico su Newcastle che, bene o male, deciderà le sorti di questo Milan.